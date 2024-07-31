У Польщі посадили літак із Литви через нетверезого пасажира, який влаштував скандал під час польоту

Про це повідомляє Delfi.

За даними польських прикордонників, у літаку агресивно поводився 45-річний громадянин Литви.

"Він чіплявся до пасажирів, ображав членів екіпажу, не реагував на заклики до порядку, від чоловіка тхнуло алкоголем. Пілот вирішив здійснити посадку в Модліні", - йдеться у повідомленні.

Коли після вимушеної посадки на борт піднялися польські прикордонники, вони попросили чоловіка піти за ними й попередили, що в іншому разі будуть вимушені застосувати силу, але чоловік їх не послухав, тому на литовця вдягли кайданки та вивели з літака.

"Коли чоловіка виводили з літака та виконували інші процедури, він поводився агресивно, ображав прикордонників", - повідомляють правоохоронці.

За словами прикордонників, чоловіка спочатку відвезли до лікарні, а потім закрили у слідчому ізоляторі. Наступного дня чоловікові оголосили звинувачення в образі прикордонників, він свою провину не визнав і відмовився давати свідчення. Йому також призначили штраф за порушення правил. Після цього чоловіка відпустили.