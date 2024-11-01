У Польщі від початку року затримали 195 громадян України за допомогу нелегальним мігрантам
Від початку 2024 року в Польщі затримали 195 українців за допомогу нелегальним мігрантам у незаконному перетині кордону з Білоруссю
Про це повідомила прикордонна служба Польщі, передає Укрінформ.
За словами відомства, у державі з 1 січня по 29 жовтня загалом затримали 377 пособників у незаконному перетині нелегальними мігрантами кордону з Білоруссю, з них 195 (51%) - громадяни України.
Водночас зауважується, що в 2023 році польські служби затримали 295 українців за подібну діяльність, коли в 2022 - 174 громадян України, а в 2021 - 76 людей.
Прикордонна служба Польщі також наголосила: цьогоріч було заарештовано 38 українців за таку діяльність.
- Нещодавно заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що країна до кінця року розпочне зведення перших елементів оборонних укріплень на своїх кордонах із Росією та Білоруссю в межах проєкту "Східний щит".
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