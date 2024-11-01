У Польщі від початку року затримали 195 громадян України за допомогу нелегальним мігрантам

Про це повідомила прикордонна служба Польщі, передає Укрінформ.

За словами відомства, у державі з 1 січня по 29 жовтня загалом затримали 377 пособників у незаконному перетині нелегальними мігрантами кордону з Білоруссю, з них 195 (51%) - громадяни України.

Водночас зауважується, що в 2023 році польські служби затримали 295 українців за подібну діяльність, коли в 2022 - 174 громадян України, а в 2021 - 76 людей.

Прикордонна служба Польщі також наголосила: цьогоріч було заарештовано 38 українців за таку діяльність.