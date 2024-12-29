У польському Цешині обвалилася історична будівля: є постраждалі, під завалами шукають людей

Про це інформує Rmf24.

Зазначається, що частина триповерхової будівлі обвалилася приблизно о 04:00 за місцевим часом. З цього будинку евакуювали одну людину, ще 17 - з сусідніх будинків.

Рятувальники загасили вогонь лише на ранок. На пошуки людей під завалами вирушила група рятувальників із собаками.

За даними поліції, у будинку було прописано 11 мешканців. Наразі під завалами можуть перебувати дві людини. Ще троє - зазнали травмувань.

Як зазначається, вулиця, на якій розташований будинок, проходить неподалік кордону з Чехією.

У червні у турецькому Стамбулі обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Унаслідок цього під завалами опинилися люди, відомо про одного загиблого.



