У польському Цешині обвалилася історична будівля: є постраждалі, під завалами шукають людей
Уночі неділі, 29 грудня, у центрі міста Цешин на півдні Польщі обвалилася частина історичної будівлі. Попередньо, це сталося через вибух газу
Про це інформує Rmf24.
Зазначається, що частина триповерхової будівлі обвалилася приблизно о 04:00 за місцевим часом. З цього будинку евакуювали одну людину, ще 17 - з сусідніх будинків.
Рятувальники загасили вогонь лише на ранок. На пошуки людей під завалами вирушила група рятувальників із собаками.
За даними поліції, у будинку було прописано 11 мешканців. Наразі під завалами можуть перебувати дві людини. Ще троє - зазнали травмувань.
Як зазначається, вулиця, на якій розташований будинок, проходить неподалік кордону з Чехією.
- У червні у турецькому Стамбулі обвалився житловий п'ятиповерховий будинок. Унаслідок цього під завалами опинилися люди, відомо про одного загиблого.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.26
- EUR Купівля 43.53Продаж 44.19
- Актуальне
- Важливе