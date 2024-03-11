У Португалії на позачергових парламентських виборах перемагають правоцентристи

Про це повідомляє Reuters.

Лідер АД Луїс Монтенегро заявив про перемогу, однак питання, чи зможе він керувати країною без підтримки ультраправої партії "Чега", з якою він вкотре відмовився вести переговори, залишається відкритим.

"АД виграла вибори", - оголосив Монтенегро рано вранці в понеділок, додавши, що для партій у новому парламенті вкрай важливо діяти відповідально і "виконувати волю португальського народу".

Наразі президент Марселу Ребелу де Соуза ще має офіційно запросити лідера АД сформувати уряд.

АД та її консервативні союзники в острівному регіоні Мадейра отримали загалом щонайменше 79 місць, випередивши ПС на 77 місць.

ПС відставала від АД у більшості опитувань громадської думки після того, як у листопаді на тлі розслідування корупції пішов у відставку прем'єр-міністр соціалістів Антоніу Кошта.

Ультраправа партія проводила кампанію, спрямовану проти істеблішменту, пообіцявши змести корупцію і висловивши ворожість до того, що вона вважає "надмірною" імміграцією.

За словами лідера "Чеги" Андре Вентури, недільне голосування "чітко показало, що португальці хочуть мати уряд АД з "Чегою"".

Раніше він заявляв, що Монтенегро буде нести відповідальність за будь-яку політичну нестабільність, якщо він і надалі відмовлятиметься від переговорів.