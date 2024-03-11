У Португалії на позачергових парламентських виборах перемагають правоцентристи
У неділю, 10 березня, на парламентських виборах у Португалії переміг правоцентристський Демократичний альянс (АД), ліва Соціалістична партія (ПС) посіла друге місце з мінімальним відривом
Про це повідомляє Reuters.
Лідер АД Луїс Монтенегро заявив про перемогу, однак питання, чи зможе він керувати країною без підтримки ультраправої партії "Чега", з якою він вкотре відмовився вести переговори, залишається відкритим.
"АД виграла вибори", - оголосив Монтенегро рано вранці в понеділок, додавши, що для партій у новому парламенті вкрай важливо діяти відповідально і "виконувати волю португальського народу".
Наразі президент Марселу Ребелу де Соуза ще має офіційно запросити лідера АД сформувати уряд.
АД та її консервативні союзники в острівному регіоні Мадейра отримали загалом щонайменше 79 місць, випередивши ПС на 77 місць.
ПС відставала від АД у більшості опитувань громадської думки після того, як у листопаді на тлі розслідування корупції пішов у відставку прем'єр-міністр соціалістів Антоніу Кошта.
Ультраправа партія проводила кампанію, спрямовану проти істеблішменту, пообіцявши змести корупцію і висловивши ворожість до того, що вона вважає "надмірною" імміграцією.
За словами лідера "Чеги" Андре Вентури, недільне голосування "чітко показало, що португальці хочуть мати уряд АД з "Чегою"".
Раніше він заявляв, що Монтенегро буде нести відповідальність за будь-яку політичну нестабільність, якщо він і надалі відмовлятиметься від переговорів.
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У неділю, 10 березня, у Португалії пройшли позачергові парламентські вибори. Виборці обирали між правоцентристським урядом і збереженням лівоцентристів при владі.
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