У п'ятницю цар "хоче миру", а в суботу бомбить гіпермаркет із цивільними: реакція Чехії на удар РФ по "Епіцентру" в Харкові
Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський відреагував на російський удар по гіпермаркету в Харкові 25 травня, закликавши міжнародну спільноту "не купуватися на кремлівські казки" про мир
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.
"П'ятниця - кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру. Субота - бомбардування гіпермаркету, повного цивільних, - зауважив він. - Не купуйтесь на кремлівські казки".
Окремо він пообіцяв порушити питання про посилення підтримки України для "стримування російського імперіалізму" на міністерському засіданні НАТО в Празі.
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У суботу, 25 травня 2024 року, росіяни протягом дня завдають ударів по цивільній інфраструктурі міста Харкова. Зокрема, є влучання по будівельному гіпермаркету "Епіцентр".
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