У п'ятницю цар "хоче миру", а в суботу бомбить гіпермаркет із цивільними: реакція Чехії на удар РФ по "Епіцентру" в Харкові

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Х.

"П'ятниця - кремлівський цар нібито сигналізує, що хоче миру. Субота - бомбардування гіпермаркету, повного цивільних, - зауважив він. - Не купуйтесь на кремлівські казки".

Окремо він пообіцяв порушити питання про посилення підтримки України для "стримування російського імперіалізму" на міністерському засіданні НАТО в Празі.