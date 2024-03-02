У разі перемоги чи то Трампа, чи то Байдена хвилювань у США не уникнути, - Фейгін

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Тут вже в американській пресі в окремих виданнях пишуть, що у демократів теж є свій план, який співставний зі штурмом Капітолія на випадок перемоги Трампа. Тобто хвилювань не уникнути ні в одному, ні в другому випадку. Це також треба розуміти. Є елемент реваншу. Республіканці, які можуть досягнути успіху, тобто перемога Трампа на виборах у США, цілком можуть шукати сатисфакції, помсти за те, що відбулося на виборах у 2020 році та з пов'язаним до того штурмом Капітолія. Ми не можемо точно сказати, як це сприйме американське суспільство, подолає чи ні цей розкол через перемогу Трампа, бо саме він розкольник", - зауважив опозиційний політик.

На його думку, перемога Байдена, якби він залишився на другий термін, не викликала б таких наслідків, які можуть викликати повернення Трампа.

"Передбачити не берусь, бо це пов'язано з процесами, що йдуть глибоко всередині американського істеблішменту, який боїться приходу Трампа. Можливо, Верховний суд його зніме чи ще щось відбудеться, хоча я думаю, що це питання залишиться на розсуд виборців. Думаю, що саме тут американська демократія все одно працює. Напевно, ближче до літа ми зрозуміємо, куди буде рух, яка динаміка виборчої кампанії, у кого більше шансів. І з цього будуть виходити наслідки для всіх гравців, також і для війни в Україні, і для багато чого ще, тому треба почекати", - резюмував Марк Фейгін.

Дональд Трамп заявив, що його перемога на президентських виборах стане днем визволення для прихильників і судним днем для ворогів.





