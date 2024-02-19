У Республіканській партії США діє "путінське крило", - ексконгресвумен від республіканців Ліз Чейні

Про це пише CNN.

Чейні висловилася про таке після того, як експрезидент Дональд Трамп відреагував на смерть Олексія Навального, фактично не згадавши ані його, ані диктатора Володимира Путіна.

"Ми повинні серйозно поставитися до того, до якої міри у вас зараз є путінське крило в Республіканській партії. Я вважаю, що проблема цього виборчого циклу полягає в тому, щоб путінське крило Республіканської партії не захопило західне крило Білого дому", - зазначила Чейні.

Видання пише, що президент США Джо Байден і Дональд Трамп протилежно відреагували на смерть ув'язненого російського опозиціонера. Байден поклав провину "на Путіна і його головорізів".

"Не робіть помилки: Путін несе відповідальність за смерть Навального. Путін несе відповідальність. Те, що сталося з Навальним, є ще одним доказом жорстокості Путіна. Нікого не можна обдурити", - сказав він.

Водночас Трамп нічого не сказав безпосередньо про Навального в дописі, який його кампанія назвала офіційною відповіддю на смерть опозиціонера. Натомість він понад 20 разів публікував дописи на різні теми, включаючи його кримінальні справи та політичних опонентів.

"Коли ви думаєте про Дональда Трампа, який, наприклад, обіцяє відплату, то те, що Володимир Путін зробив з Навальним, - це те, як виглядає відплата в країні, де лідер не підпорядковується верховенству права", - наголосила Чейні.

Експредставниця республіканців також заявила, що ще не вирішила, чи буде балотуватися в президенти як третя сторона, але запевнила, що зробить "усе необхідне, щоб перемогти Дональда Трампа".