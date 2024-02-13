У РФ готують рішення про зупинку членства в ПА ОБСЄ

Про це заявив глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін, повідомляє Дума ТВ.

За його словами, Парламентська асамблея ОБСЄ - це "абсолютно несамостійна політизована організація, що танцює під дудку Вашингтона".

"Найгірше в цій ситуації, що ми ще гроші платимо, причому одні з найбільших платників, тому треба виходити, припиняти перераховувати кошти", - додав Володін.

Він також зауважив, що до 21 лютого Держдума разом з Радою Федерації приймуть рішення щодо "призупинення участі постійної делегації парламента Росії в роботі ПА ОБСЄ".