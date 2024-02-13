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У РФ готують рішення про зупинку членства в ПА ОБСЄ

13 лютого, 2024 вiвторок
17:43
Світ В'ячеслав Володін

У Росії до 21 лютого планують ухвалити рішення про припинення членства країни в Парламентській асамблеї ОБСЄ

Про це заявив глава Держдуми РФ В'ячеслав Володін, повідомляє Дума ТВ.

За його словами, Парламентська асамблея ОБСЄ - це "абсолютно несамостійна політизована організація, що танцює під дудку Вашингтона".

"Найгірше в цій ситуації, що ми ще гроші платимо, причому одні з найбільших платників, тому треба виходити, припиняти перераховувати кошти", - додав Володін.

Він також зауважив, що до 21 лютого Держдума разом з Радою Федерації приймуть рішення щодо "призупинення участі постійної делегації парламента Росії в роботі ПА ОБСЄ".

  • 16 березня 2022 року Рада Європи виключила Росію зі своїх членів.
  • 7 квітня того ж року Генасамблея ООН призупинила членство Росії в Раді ООН із прав людини.
  • 15 листопада 2023 року Росію вперше в історії виключили з виконавчої ради ЮНЕСКО.
Теги:
Росія
ОБСЄ
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