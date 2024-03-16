Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У РФ на "виборах президента" за добу відкрили мінімум 15 кримінальних справ: виборці заливали урни зеленкою та підпалювали дільниці

У РФ на "виборах президента" за добу відкрили мінімум 15 кримінальних справ: виборці заливали урни зеленкою та підпалювали дільниці

16 березня, 2024 субота
17:13
Світ

У Росії відкрили щонайменше 15 кримінальних справ, пов'язаних з інцидентами на так званих президентських виборах: виборці заливали урни для голосування зеленкою та підпалювали дільниці

Про це інформує Радіо Свобода

Вказано, що в Москві, Петербурзі, Воронежі, Іванові та Когалимі порушили кримінальні справи через спроби підпалу, водночас у Москві, Сочі, Великому Новгороді, Красноярському краї, Волгоградській, Воронезькій і Ростовській областях, Карачаєво-Черкесії, а також у Сімферополі в тимчасово окупованому Криму - через спроби зіпсувати бюлетені зеленкою або іншими барвниками. 

Кримінальні справи порушують за  статтею про перешкоджання здійсненню виборчих прав. Вона передбачає до п'яти років ув'язнення. Зазначається, що серед тих, хто намагався зіпсувати бюлетені та здійснити підпал, затримували переважно жінок. Вони стверджували, що їм за ці дії обіцяли грошову винагороду. 

"Водночас у ЦВК у суботу заявили, що зіпсовано було лише трохи більше ніж 200 бюлетенів, а за даними "Верстки", виборчкоми не планують скасовувати результати виборів на дільницях із бюлетенями, залитими фарбувальними речовинами", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що затримують також тих, хто залишає на бюлетенях написи. Наприклад, в Одинцово затримали хлопця, який написав слово "бойкот" у книзі виборців і спробував забрати виданий бюлетень, у Москві - виборця, який на бюлетені залишив напис "Путін - вбивця".

  • Раніше кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України зламали систему державних послуг Росії, через яку здійснюється електронне голосування на так званих виборах. 
Теги:
Кримінал
Росія
вибори
Володимир Путін
вибори президента
вибори в Росії
Читайте також:
ОТРК "Іскандер-М"
15 березня, 2024 п'ятниця
Від пуску з "Іскандер-М" до влучання є близько 300 секунд, а виявляють ракету не одразу, - військовий експерт Катков
Зеленський і Путін
15 березня, 2024 п'ятниця
"Київські лідери мали б вести переговори до того, як Москва вирішить знищити українців": маніпуляції іноземних ЗМІ за 15 березня
ядерна зброя рф ракета
16 березня, 2024 субота
Захід уперше підтвердив перекидання РФ тактичної ядерної зброї до Білорусі, - ЗМІ
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.48
    Купівля 38.48
    Продаж 38.97
  • EUR
    Купівля 41.88
    Продаж 42.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
16 березня
17:42
Маріуполь драмтеатр
"Авіаудар був прямо по центру". Оприлюднено відео перших хвилин після прильоту по драмтеатру Маріуполя
17:40
Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон звернулись до Путіна
"Виходь з нами на зв'язок": Легіон "Свобода Росії", РДК та Сибірський батальйон звернулись до Путіна
16:57
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль відправить до Дохи делегацію на чолі з очільником розвідки для відновлення перемовин з ХАМАС
16:52
Оновлено
Владислав Ванат, УПЛ, "Динамо"
"Рух" розтрощив "Металіст 1925". Результати та розклад матчів 21-го туру УПЛ
16:36
Олександр Афонін
Президент Української асоціації видавців і книгорозповсюджувачів Афонін пішов з посади. Яка причина
16:19
Кулеба
"Нездатність продовжувати підтримку України серйозно підірве лідерство США": Кулеба обговорив допомогу з Блінкеном
16:12
Ексклюзив
блокування кордону, Польща
Польські протестувальники продовжують блокувати та ускладнювати рух по п'яти напрямках, - ДПСУ
16:05
OPINION
Олексій Панич
Taurus для України: новий рівень лохотрону?
16:00
На Сумщині з прикордонної Великої Писарівки евакуювали майже дві сотні людей, з них 26 дітей
15:49
Ексклюзив
Глен Грант
Розгортання іноземних військ в Україні: експерт Грант проаналізував можливості від США та ЄС
15:45
Китай
Китай готовий сприяти перемовинам між Україною та Росією
15:36
Росіяни після "виборів" планують мобілізувати 300 тис. жителів окупованих територій, - журналіст Цаплієнко
15:26
білорусь та Україна
Возила людей і домашніх тварин з Чернігова до Мозиря: у Білорусі українку ув'язнили на 9 років за "шпигунство"
15:14
Бєлгород
"За що я маю голосувати?": ГУР перехопило розмову росіян у Білгородській області під час "виборів"
15:11
Ексклюзив
Карта бойових дій: Авдіївка
Ворог залучає резерви з метою прориву: військовослужбовець Мазевич про ситуацію на Авдіївському напрямку
14:54
Загиблі в Одесі 15 березня 2024 року Сергій Тетюхін, Олександр Гостіщев, Дмитро Авраменко
Російські ракети на ключових осіб з Нацгвардії та Нацполіції в Одесі могли навести зрадники, - депутатка Бобровська
14:29
Атака дронів на Одещину та місто
Повітряна атака 14 березня: на Сумщині загинув радіоінженер
14:29
Американські дієтологи з'ясували, що жуйка без цукру допомагає схуднути та позбутися шкідливих звичок
14:28
вода забруднення екологія
У Києві в озеро скинули нафтопродукти
14:11
ракети Taurus
Партії ті ж самі, але депутаті різні: після провалу в бундестазі урядова коаліція Німеччини в Європарламенті підтримала передачу ЗСУ ракет Taurus
14:10
Ексклюзив
Еммануель Макрон
"Трансформація Макрона - це реалізація ним того, наскільки він був використаний Путіним", - Рибачук
14:05
Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні
"Папа є Папа, він повинен це сказати": голова МЗС Італії про слова Папи щодо "білого прапору"
14:05
OPINION
Богдан Данилишин
Фінансова система на порозі некерованої девальвації
13:58
В Індії назвали дату найбільших у світі парламентських виборів
13:41
Антоніо Таяні
Введення військ НАТО в Україну означає ризик Третьої світової війни, - голова МЗС Італії
13:31
скраплений газ
ЄС має відмовитись від російського газу до кінця року, - єврокомісар з питань енергетики Сімсон
13:25
вибори росія
Партизани влаштували диверсію біля "виборчої дільниці" у Скадовську: є поранені
13:15
Ексклюзив
Глен Грант
Незабаром Україна почне отримувати більше боєприпасів і отримає перевагу над РФ, - полковник Грант
13:10
Гривня, 1000 гривень, гроші
Запросив до себе незнайомку з кафе: у 82-річного киянина під час побачення зникли накопичені гроші
13:03
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв
Щоб без символіки СРСР: у Казахстані змінять герб
13:00
Бєлгород
На найближчі дні у Білгороді та області зачиняють торговельні центри, школи та дитсадки
12:50
Особи з інвалідністю
За рік у РФ рекордно побільшало чоловіків-інвалідів
12:40
У Каховське водосховище почала повертатися вода
12:35
"парад" у Москві 9 травня
Німецькі спецслужби вважають, що РФ зможе напасти на НАТО з 2026 року, - Business Insider
12:15
кібератака
"Триватиме до кінця голосування": кіберфахівці ГУР зламали систему держпослуг РФ, через яку росіяни віддають голоси на "виборах"
12:05
Ексклюзив
Брак фахівців, аптечок і броньованої техніки для евакуації: медикиня Сарнацька розповіла про ситуацію на фронті
12:03
OPINION
Анатолій Амелін
Китай найзацікавленіший у завершенні війни Росії проти України
11:47
ЄС і 55 країн підписали спільну заяву про засудження псевдовиборів президента РФ на ТОТ України
11:45
Оновлено
атака РФ, Одеса, 15.03.24
РФ атакувала Одесу ракетами 15 березня: 21 людина загинула, понад 50 - у лікарнях
11:39
Весна у Києві
Потепліє всюди, окрім заходу: прогноз погоди в Україні 17 березня від Наталки Діденко
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV