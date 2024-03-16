У РФ на "виборах президента" за добу відкрили мінімум 15 кримінальних справ: виборці заливали урни зеленкою та підпалювали дільниці

Про це інформує Радіо Свобода.

Вказано, що в Москві, Петербурзі, Воронежі, Іванові та Когалимі порушили кримінальні справи через спроби підпалу, водночас у Москві, Сочі, Великому Новгороді, Красноярському краї, Волгоградській, Воронезькій і Ростовській областях, Карачаєво-Черкесії, а також у Сімферополі в тимчасово окупованому Криму - через спроби зіпсувати бюлетені зеленкою або іншими барвниками.

Кримінальні справи порушують за статтею про перешкоджання здійсненню виборчих прав. Вона передбачає до п'яти років ув'язнення. Зазначається, що серед тих, хто намагався зіпсувати бюлетені та здійснити підпал, затримували переважно жінок. Вони стверджували, що їм за ці дії обіцяли грошову винагороду.

"Водночас у ЦВК у суботу заявили, що зіпсовано було лише трохи більше ніж 200 бюлетенів, а за даними "Верстки", виборчкоми не планують скасовувати результати виборів на дільницях із бюлетенями, залитими фарбувальними речовинами", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затримують також тих, хто залишає на бюлетенях написи. Наприклад, в Одинцово затримали хлопця, який написав слово "бойкот" у книзі виборців і спробував забрати виданий бюлетень, у Москві - виборця, який на бюлетені залишив напис "Путін - вбивця".