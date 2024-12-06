Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У РФ розстріляли строковика, який відмовився їхати воювати у Курську область, - ЗМІ

У РФ розстріляли строковика, який відмовився їхати воювати у Курську область, - ЗМІ

Влад Дідусь
6 грудня, 2024 п'ятниця
23:15
Світ смерть рашистським окупантам

У Приморському краї РФ стався смертельний інцидент: командир застрелив 19-річного солдата-строковика Артема Антонова з Татарстану

Зміст

Про це з посиланням на матеріали дослідчої перевірки пише видання "Важные истории".

"Вбивство сталося 21 жовтня на полігоні "Іллінський" 60-ї мотострілецької бригади у Приморському краї. Туди Антонова відправили для заміни мотострілецьких частин прикриття кордону Курської області", - йдеться у повідомленні.

Родичі вважають, що вбивство могло бути помстою за відмову Антонова підписати контракт та вирушити на війну у Курську область.

"Над ним знущалися. По 8 днів поспіль ставили в наряд, не надавали медичної допомоги, били залізними прутами по руках і шиї. Він ділився цим із близькими друзями в закритій групі, яку відразу після його загибелі видалили. Артема вбили 21 жовтня, нам сказали про це лише 23 жовтня. Мабуть, не знали, як замести сліди", - заявила родичка.

Згідно з матеріалами, під час інструктажу щодо поводження зі зброєю лейтенант, прізвище якого не називається, зняв свій автомат АК-12 із запобіжника і вистрілив у солдатів. Куля влучила Антонову в голову, він помер на місці.

Коли рідня отримала тіло загиблого, вони виявили не лише кульовий отвір у лобі, а й синці. Їм відоме ім'я офіцера, який стріляв, проте з особистих побоювань вони бояться його розголошувати.

У місцевих інтернет-спільнотах у некролозі повідомили, що Антонов "вирішив віддати життя за батьківщину".

  • 4 грудня керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко  в етері Еспресо розповів, скільки людей завербували до армії РФ на ТОТ.
  • 6 грудня пресслужба Донецької обласної прокуратури повідомила, що до суду скерували обвинувальний акт проти ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна, який оголосив загальну мобілізацію на ТОТ і відправляв людей на війну проти України.
Теги:
Новини
Росія
російська армія
Війна з Росією
окупанти
Курськ
Читайте також:
Дональд Трамп
Автор Оксана Ліховід
5 грудня, 2024 четвер
Політолог Таран розповів, які три обіцянки Трамп може дати Путіну, щоб змусити його до паузи у війні
БМП Lynx
Автор Роман Яворський
5 грудня, 2024 четвер
Розроблено в Німеччині, виготовлено в Україні: що відомо про універсальні БМП Lynx – таких у росіян немає
Верховна Рада
Автор Катерина Єсікова
4 грудня, 2024 середа
Рада провалила законопроєкт про кримінальну відповідальність за публікацію даних із реєстрів
  • USD 41.33
    Купівля 41.33
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 43.66
    Продаж 44.29
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
6 грудня
23:30
Війна з Росією, ЗСУ
За добу на фронті відбулося 163 бойових зіткнення, ворог найактивніший на Покровському та Курахівському напрямках
23:11
Грузія, біля будівлі парламенту
У Тбілісі влада кинула спецпризначенців для розгону багатотисячного мітингу біля парламенту
22:50
"Ні куля, ні шабля": НБУ до Дня ЗСУ випустив памʼятні монети
22:35
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Росіянин, який підтримує війну з Україною, допомагає Ф‘юрі готуватись до бою з Усиком
22:29
Оновлено
Сирійські повстанці встановили контроль над містом Дейр-ель-Зор, - Reuters
22:21
Оновлено
новини Львівщини
РФ атакувала Запоріжжя: десять людей загинули, серед поранених немовля
22:18
Каха Каладзе
Мер Тбілісі Каладзе відреагував на санкції Зеленського відео з українськими субтитрами
21:54
Starlink
SpaceX уклала контракт з США на розширення доступу України до Starshield
21:44
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський 7 грудня відвідає Францію та зустрінеться з Макроном
21:42
Ексклюзив
Карта бойових дій за 27 листопада – 4 грудня
На кону у нас можлива втрата п'яти міст: військовослужбовець ЗСУ Фірсов про Донецький напрямок
21:37
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Росіяни намагаються зайняти вогнетривкий завод та закріпитися: ситуація в Часовому Яру. Колонка Сергія Згурця
21:30
Оновлено
ракета
РФ ударила ракетою по адмінбудівлі у Кривому Розі: є загиблі, серед поранених 6-річна дитина
21:25
Латвія
Головного редактора "Sputnik Латвія" засудили до двох років за ґратами
21:01
Єгор Твердохліб, Кривбас
В УПЛ назвали найкращого футболіста та тренера у листопаді
20:53
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Усик - Фʼюрі: визначився транслятор супербою, де дивитись в Україні
20:49
OPINION
Хотів почути реальні сигнали від Кремля, але звернувся не за адресою: Інтерв'ю Лаврова Карлсону
20:15
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада заборонила у своїй країні використання 324 видів зброї: її планують передати Україні
20:00
OPINION
блог Олексій Біловол
Росія прагне втілити в Україні сценарій Руїни
19:54
Посол Зварич розповів про ситуацію з видачею закордонних паспортів українцям призовного віку в Чехії
19:48
Андрій Єрмак
Угода про 100-річне партнерство України та Великої Британії перебуває на фінальній стадії, - Єрмак
19:34
Ексклюзив
Путін та Лукашенко
Якщо в Білорусі буде розміщена ракета "Орешник", Україна матиме офіційне право відновити ядерну зброю, - політолог Цибулько
19:23
російський окупант
Окупанти штрафуватимуть жителів Запорізької області за українську мову
19:20
Ексклюзив
1000 гривень
"Зимова єПідтримка": на програму можуть витратити приблизно 20 млрд грн, - економіст Пендзин
19:16
санкції проти Росії
ЄС веде перемовини з США щодо пом’якшення санкцій проти російського Газпромбанку, - Bloomberg
19:14
Окупанти атакували Нікопольщину: поранено двох людей, пошкоджено автівку ДСНС
19:13
нафтопровід "Дружба"
До Чехії поновили постачання нафти через трубопровід "Дружба"
18:40
ЄБРР
ЄБРР надасть 80 млн євро на будівництво в Україні об'єктів розподіленої газової генерації
18:40
МЗС України
Україні не потрібні посередники для спілкування з командою Трампа, - МЗС
18:31
Київ, головна ялинка країни
У Києві запалили вогні на головній ялинці України
18:29
Іран виступив на підтримку диктатора Асада, пообіцявши надіслати зброю та радників до Сирії, - Reuters
18:21
бактерії, тест
Вчені попередили про поширення в Україні бактерій, стійких до антибіотиків, - The Independent
18:15
санкції проти рф
У ЄС не змогли схвалити 15-й пакет санкцій проти РФ, - Reuters
18:10
Огляд
Коли "Черчилль на війні" не єдиний: що подивитися на вихідних
18:02
OPINION
Захід — Росія: приручити людожера не вийде
17:59
Ліонель Мессі, Неймар і Луїс Суарес
"У нас необмежений бюджет": у США заговорили про возз'єднання культового тріо Мессі, Неймара та Суареса
17:52
електроенергія, графіки відключень
Світла 7 грудня буде більше: Укренерго оприлюднило графіки вимкнень
17:42
Оновлено
Грузія, Тбілісі, мітінг
Дипломати перевіряють дані про затримання українця під час протестів у Грузії
17:35
Ексклюзив
Frankenburg Technologies
"Геніальне й прагматичне рішення": у Defense Express розповіли про естонські зенітні ракети, які планують виробляти в Україні
17:34
Ексклюзив
"Хапають людину і відкривають кримінальну справу": правоохоронець Лисянський про примусову мобілізацію на ТОТ
17:18
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
"Знає, що має робити": промоутер Фʼюрі зізнався, завдяки чому британець може перемогти Усика
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV