У РФ розстріляли строковика, який відмовився їхати воювати у Курську область, - ЗМІ

Про це з посиланням на матеріали дослідчої перевірки пише видання "Важные истории".

"Вбивство сталося 21 жовтня на полігоні "Іллінський" 60-ї мотострілецької бригади у Приморському краї. Туди Антонова відправили для заміни мотострілецьких частин прикриття кордону Курської області", - йдеться у повідомленні.

Родичі вважають, що вбивство могло бути помстою за відмову Антонова підписати контракт та вирушити на війну у Курську область.

"Над ним знущалися. По 8 днів поспіль ставили в наряд, не надавали медичної допомоги, били залізними прутами по руках і шиї. Він ділився цим із близькими друзями в закритій групі, яку відразу після його загибелі видалили. Артема вбили 21 жовтня, нам сказали про це лише 23 жовтня. Мабуть, не знали, як замести сліди", - заявила родичка.

Згідно з матеріалами, під час інструктажу щодо поводження зі зброєю лейтенант, прізвище якого не називається, зняв свій автомат АК-12 із запобіжника і вистрілив у солдатів. Куля влучила Антонову в голову, він помер на місці.

Коли рідня отримала тіло загиблого, вони виявили не лише кульовий отвір у лобі, а й синці. Їм відоме ім'я офіцера, який стріляв, проте з особистих побоювань вони бояться його розголошувати.

У місцевих інтернет-спільнотах у некролозі повідомили, що Антонов "вирішив віддати життя за батьківщину".