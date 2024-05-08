У РФ студентів відраховують за відмову проходити навчальну практику на військових підприємствах, - Спротив
У Росії студентів Балтійського державного технічного університету "Военмех" спрямовують на військові підприємства у межах навчальної практики, а в разі відмови студента проходити її - відраховують з вишу
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що згодом росіяни змушують студентів підписати трудовий договір, а також документи на доступ до державної таємниці. Також вони повинні заповнити анкету про свої особисті дані: вид діяльності, сімейний стан, надати інформацію про найближчих родичів і свої виїзди за кордон.
"Чим займатиметься молодь на військових підприємствах їх не повідомляють. Втім, самі діти вже добре знають від попередників, що це буде збір дронів та іншої військової техніки, котра має посилити армію загарбника в Україні", - зауважують у ЦНС.
Водночас наголошується, що відмовитися від такої практики не можна, оскільки в такому разі студента відрахують за "борг за практику".
- 31 березня стало відомо, що в Росії відрахували студента МДУ, який назвав мережу Wi-Fi "Slava Ukraine!".
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