У РФ трамвай з ШІ, створений на танковому заводі, врізався в натовп

Про це повідомляє The Moscow Times.

За даними МВС, постраждали троє людей, двоє чоловіків і жінка. Вона перебуває у тяжкому стані.

За словами водія, у трамваю відмовили гальма. Трамвай був на обкатці, пише канал 112.

Місцеве ДУП "Міськелектротранс" уклало контракт на постачання 22 таких трамваїв у стилістиці 50-60-х років з АТ "Уралтрансмаш", що входить до корпорації "Уралвагонзавод". Вартість договору склала понад 3,1 млрд рублів.