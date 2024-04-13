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У РФ трамвай з ШІ, створений на танковому заводі, врізався в натовп

13 квітня, 2024 субота
03:44
Світ Росія транспорт ДТП штучний інтелект технології

У Санкт-Петербурзі трамвай зі штучним інтелектом від найбільшого виробника танків – Уралвагонзаводу – врізався у натовп пішоходів на готівковій вулиці

Про це повідомляє The Moscow Times.

За даними МВС, постраждали троє людей, двоє чоловіків і жінка. Вона перебуває у тяжкому стані.

За словами водія, у трамваю відмовили гальма. Трамвай був на обкатці, пише канал 112.

Місцеве ДУП "Міськелектротранс" уклало контракт на постачання 22 таких трамваїв у стилістиці 50-60-х років з АТ "Уралтрансмаш", що входить до корпорації "Уралвагонзавод". Вартість договору склала понад 3,1 млрд рублів.

  • 2 квітня у Ярославській області Росії пасажирський поїзд зіткнувся з рейсовим автобусом, який заглох на переїзді – загинули 7 осіб.
Теги:
Росія
Новини ДТП
штучний інтелект
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