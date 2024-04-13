У РФ трамвай з ШІ, створений на танковому заводі, врізався в натовп
У Санкт-Петербурзі трамвай зі штучним інтелектом від найбільшого виробника танків – Уралвагонзаводу – врізався у натовп пішоходів на готівковій вулиці
Про це повідомляє The Moscow Times.
За даними МВС, постраждали троє людей, двоє чоловіків і жінка. Вона перебуває у тяжкому стані.
За словами водія, у трамваю відмовили гальма. Трамвай був на обкатці, пише канал 112.
Місцеве ДУП "Міськелектротранс" уклало контракт на постачання 22 таких трамваїв у стилістиці 50-60-х років з АТ "Уралтрансмаш", що входить до корпорації "Уралвагонзавод". Вартість договору склала понад 3,1 млрд рублів.
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