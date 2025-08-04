У РФ заявили про відмову від мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності

Про це інформує російське видання "Медуза".

У російському МЗС заявили, що ухвалили таке рішення, мовляв, через нарощування в прилеглих до Росії регіонах "дестабілізуючих ракетних потенціалів" з боку "колективного Заходу".

Зазначено, що керівництво РФ вживатиме заходів щодо ймовірного розміщення ракет на основі аналізу "розгортання американських та інших західних РСМД".

Про односторонній мораторій на розгортання ракет середньої і меншої дальності Росія заявила після припинення дії договору про ліквідацію РСМД. Тоді у Кремлі заявляли, що дотримуватимуться мораторію, допоки НАТО не розгортатиме ракети.

Довідка. Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у 1987 році, вперше ознаменував собою домовленість наддержав про скорочення ядерних арсеналів і ліквідацію цілої категорії ядерної зброї.