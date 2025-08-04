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У РФ заявили про відмову від мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності

Ольга Бабишена
4 серпня, 2025 понедiлок
21:34
Світ Ілюстративне фото

У міністерстві закордонних справ Росії в понеділок, 4 серпня, оголосили, що Москва відмовляється від одностороннього мораторію на розгортання ракет середньої та малої дальності

Зміст

Про це інформує російське видання "Медуза". 

У російському МЗС заявили, що ухвалили таке рішення, мовляв, через нарощування в прилеглих до Росії регіонах "дестабілізуючих ракетних потенціалів" з боку "колективного Заходу". 

Зазначено, що керівництво РФ вживатиме заходів щодо ймовірного розміщення ракет на основі аналізу "розгортання американських та інших західних РСМД". 

Про односторонній мораторій на розгортання ракет середньої і меншої дальності Росія заявила після припинення дії договору про ліквідацію РСМД. Тоді у Кремлі заявляли, що дотримуватимуться мораторію, допоки НАТО не розгортатиме ракети. 

Довідка. Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (РСМД), підписаний Михайлом Горбачовим і Рональдом Рейганом у 1987 році, вперше ознаменував собою домовленість наддержав про скорочення ядерних арсеналів і ліквідацію цілої категорії ядерної зброї.

  • 29 грудня 2024 року міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров анонсував, що Росія скасує мораторій на розгортання ракет середньої і малої дальності, здатних нести ядерні боєголовки. 
Теги:
Новини
Росія
МЗС
НАТО
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