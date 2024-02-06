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У Росії винесли перші покарання громадянам за речі кольору веселки після заборони руху ЛГБТК+

6 лютого, 2024 вiвторок
12:14
Світ ЛГБТ

У Росії щонайменше троє людей, які демонстрували символіку ЛГБТК+, були засуджені до тюремного ув'язнення або штрафів, після того, як суд визнав рух екстремізмом

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на російські ЗМІ та правозахисні організації.

У понеділок, 5 лютого, суд у Саратові присудив художниці та фотографці Інні Мосіній штраф у розмірі 1,5 тис. рублів за кілька постів в Instagram із зображенням райдужних прапорів.

Справа містила повний текст рішення Верховного суду, який назвав веселковий прапор "міжнародним" символом "руху" ЛГБТК+.

Згідно з повідомленнями, Мосіна та її захисники наполягали на своїй невинуватості. 

Мосіна заявила, що пости були опубліковані до винесення рішення суду, в той час, коли райдужні прапори не вважалися владою екстремістськими, а її адвокат стверджував, що заяву в поліцію про нібито скоєне нею правопорушення було подано до того, як рішення набуло чинності. 

Однак попри це суд зобов'язав її сплатити штраф.

Минулого тижня суд у Нижньому Новгороді постановив відправити Анастасію Єршову до в'язниці на п'ять діб за аналогічним звинуваченням через те, що вона носила веселкові сережки в громадському місці.

А у Волгограді суд оштрафував місцевого чоловіка на тисячу рублів за те, що він нібито розмістив веселковий прапор у соціальних мережах.

Довідково: У 2013 році у Росії було прийнято перший закон про обмеження прав ЛГБТК+, який забороняє будь-яке публічне схвалення "нетрадиційних сексуальних стосунків" серед неповнолітніх. 

У 2020 році конституційна реформа включала положення про заборону одностатевих шлюбів.

У 2022 році російська влада ухвалила закон про заборону пропаганди "нетрадиційних сексуальних стосунків" серед повнолітніх, фактично поставивши поза законом будь-яке публічне схвалення ЛГБТК+.

Закон, прийнятий у 2023 році, заборонив процедури зміни статі та гендерно-підтверджуючий догляд за трансгендерними людьми. Він також вніс зміни до Сімейного кодексу Росії, включивши зміну статі до переліку підстав для розірвання шлюбу і додавши тих, хто "змінив стать", до переліку осіб, які не можуть стати прийомними батьками або усиновителями.

  • 1 грудня минулого року російські силовики провели рейд по гей-клубах і барах у всій Москві, менш ніж через 48 годин після того, як верховний суд країни заборонив діяльність так званого "глобального ЛГБТК+ руху" як екстремістської організації.

Теги:
Суспільство
Росія
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