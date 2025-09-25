Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ У Росії запустили православний месенджер "Зосима": у ЦПД кажуть, що росіяни хочуть зблизити молодь і РПЦ

У Росії запустили православний месенджер "Зосима": у ЦПД кажуть, що росіяни хочуть зблизити молодь і РПЦ

Влад Дідусь
25 вересня, 2025 четвер
11:44
Світ патріарх Кирил

У Росії запрацював православний месенджер під назвою "Зосима", який за планом має зблизити молодь країни-агресора з пропагандистською РПЦ

Зміст

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Згідно з політикою конфіденційності, "Зосима" збирає надзвичайно широкий спектр персональних даних користувачів: паспортні дані, адреси, відомості про доходи, місця роботи та інформацію про військовий обов’язок. Реєстрація відбувається через "госуслуги", що автоматично відкриває доступ до державних баз даних.

"Формально запуск месенджера пояснюється прагненням зробити російську православну церкву "сучаснішою" та "ближчою до молоді". Насправді ж ідеться про створення ще одного інструменту цифрового контролю над населенням. Це вчергове підтверджує, що РПЦ у Росії фактично є частиною державного апарату та допомагає владі управляти суспільством", - пише ЦПД.

У Центрі наголошують, що "Зосима" - це чергова ілюстрація того, як Кремль під релігійною оболонкою вибудовує систему тотального нагляду за росіянами.

  • 29 серпня очільник РПЦ патріарх Кирил заявив, що в 36 країнах Африки наразі функціонують 300 приходів, де, за його словами, налічується понад 270 священнослужителів.
Теги:
Новини
Росія
РПЦ
Технології
Війна з Росією
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
