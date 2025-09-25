У Росії запустили православний месенджер "Зосима": у ЦПД кажуть, що росіяни хочуть зблизити молодь і РПЦ

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Згідно з політикою конфіденційності, "Зосима" збирає надзвичайно широкий спектр персональних даних користувачів: паспортні дані, адреси, відомості про доходи, місця роботи та інформацію про військовий обов’язок. Реєстрація відбувається через "госуслуги", що автоматично відкриває доступ до державних баз даних.

"Формально запуск месенджера пояснюється прагненням зробити російську православну церкву "сучаснішою" та "ближчою до молоді". Насправді ж ідеться про створення ще одного інструменту цифрового контролю над населенням. Це вчергове підтверджує, що РПЦ у Росії фактично є частиною державного апарату та допомагає владі управляти суспільством", - пише ЦПД.

У Центрі наголошують, що "Зосима" - це чергова ілюстрація того, як Кремль під релігійною оболонкою вибудовує систему тотального нагляду за росіянами.