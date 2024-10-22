У Росії заявили, що відправлять до Білорусі силовиків, у разі протестів після президентських виборів
Посол РФ у Мінську Борис Гризлов заявив, що Росія відправить до Білорусі силовиків, в разі протестів після президентських виборів у 2025 році
Про це пише The Moscow Times.
"Якщо буде потрібно - Росія в межах своїх зобов'язань, безумовно, надасть допомогу і підтримку, про яку нас попросить наш найближчий союзник і стратегічний партнер", - сказав Гризлов.
Він додав, що про "провокації" напередодні виборів попереджав і Олександр Лукашенко, і керівники силових структур.
За словами Гризлова, це свідчить про те, що правоохоронні відомства Білорусі "прекрасно обізнані про підготовку провокацій. А якщо обізнані - значить, готові".
- Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на наступних президентських виборах у 2025 році громадяни "охайно та акуратно" оберуть собі очільника країни.
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