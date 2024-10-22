У Росії заявили, що відправлять до Білорусі силовиків, у разі протестів після президентських виборів

Про це пише The Moscow Times.

"Якщо буде потрібно - Росія в межах своїх зобов'язань, безумовно, надасть допомогу і підтримку, про яку нас попросить наш найближчий союзник і стратегічний партнер", - сказав Гризлов.

Він додав, що про "провокації" напередодні виборів попереджав і Олександр Лукашенко, і керівники силових структур.

За словами Гризлова, це свідчить про те, що правоохоронні відомства Білорусі "прекрасно обізнані про підготовку провокацій. А якщо обізнані - значить, готові".