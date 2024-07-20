У російському Краснодарі через відсутність світла місцеві жителі перекрили вулицю

Про це повідомляють місцеві телеграм-канали та ЗМІ

Жителі ЖК "Фарби", "Атлант" та "Дружний" близько доби змушені залишатися без світла та води, пише телеграм-канал RusNews. Мешканці перекрили рух на вулиці Краєзнавця Соловйова, біля ТЦ "Любимово", й вимагають повернути електро- та водопостачання. Люди скандують "Дайте світло" і просять владу звернути увагу на те, що вже кілька діб будинки залишаються без електрики.

До місця протесту розгніваних мешканців ЖК приїхала поліція, а незабаром підтягнулася й Росгвардія.

Зазначається, що перебої з електрикою на півдні Росії та в Криму почалися після аварії на Ростовській АЕС 16 липня. Попри те, що вже наступного дня влада оголосила про відновлення повноцінної роботи блоку АЕС, перебої з електрикою продовжуються досі, йдеться у повідомленні.

"Щодня відключали світло, щодня. Доба світла не була зараз, спека +40°C, будинків 10-15 – немає світла, у кожному будинку по 600 квартир”, – розповів "Обережно, новини" один із місцевих мешканців.

Жителі склали звернення до влади, у якому прозвітували про фактичний стан електропостачання: "У період із 19.07. до 20.07. світло було відсутнє з 13 до 8:40 ранку наступного дня. Потім дали на 10 хвилин і знову вимкнули. Наразі намагаються підключити до іншого трансформатора, є світло води немає і навпаки. По 30-40 хвилин на кожну сторону будинку. Зі світлом так само відсутня і вода. Підвезення води не здійснюється. Заздалегідь ніхто не попереджає про відключення електроенергії, щоби люди могли якось підготуватися".

Фото: https://t.me/ostorozhno_novosti

Росіяни жаліються, що у "Краснодаренерго" не відповідають на дзвінки мешканців. При цьому в частині будинків немає газу, тому приготування їжі неможливе через відсутність світла.

"Через безвихідь, сім'ї купують газові балони та плити, що може призвести до трагедії у багатоквартирному будинку! Будинки заселені молодими сім'ями з маленькими дітьми, людьми похилого віку і є інваліди.

Люди з візками не можуть спуститися чи підвестися. Ліфти застряють із людьми та дітьми і сидять більше години у задусі та темряві доки приїдуть монтажники", - наголошують місцеві.