У російському Ростові застрелили підозрюваних з Кавказу, що захопили у заручники наглядачів з СІЗО
У неділю, 16 червня 2024 року, 6 утримуваних в слідчому ізоляторі №1 Ростова-на-Дону (РФ) захопили в заручники 2 представників адміністрації
Чоловіки вимагали надання їм автотранспорту та можливості вільно виїхати, однак загинули під час штурму, про що офіційно заявила федеральна служба виконання покарань Росії.
Як наголошується, "злочинців ліквідовано, співробітників, які перебували в заручниках, звільнено і не постраждали".
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За інформацією близького до російських силовиків ТГ-каналу Baza, більшість групи складали молодики, затримані 2022 року за підготовку до нападу на верховний суд Карачаєво-Черкесії. Під час звернення із зазначенням власних вимог, яке наводить ТГ-канал надзвичаних новин з РФ "112", очільник групи згадує Аллаха, а ще один хлопець тримає прапор ІДІЛ.
Як видно на фото та відео з місця події, у нападників були предмети схожі на холодну зброю. При цьому у двох нібито застрелених під час штурму руки закуто в кайданки.
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