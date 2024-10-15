У Ростелекомі закликали користувачів готуватися до відключення РФ від сервісів Google
Віцепрезидент Ростелекому з інформаційних технологій Дарій Халітов заявив, що російські користувачі смартфонів на базі операційної системи Android можуть залишитися без сервісів Google
Про це він заявив в інтерв'ю RTVI, пише The Moscow Times.
"Дуже високі ризики, що в тому чи іншому вигляді сервіси можуть бути заблоковані", - сказав Халітов.
Він зазначив, що йдеться про Google Drive і Gmail, а також про Google Mobile Services, які включають різні мітки геопозиціювання та прогнози погоди.
За словами Халітова, росіяни мають розуміти, що всі іноземні сервіси "можуть у принципі зникнути". Віцепрезидент Ростелекому нагадав, що операційна система Android не є російською і "технологічно незалежною".
"За бажання як сервіси YouTube, так і телефони на базі Android можуть перетворитися, можливо, не на гарбуз, але з певними складнощами наші користувачі зіткнутися можуть", - додав Халітов.
- Відеохостинг RuTube, який є російським аналогом YouTube, недоступний для завантаження з Google Play.
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