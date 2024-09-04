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У Сербії анонсували зустріч віцепрем’єр-міністра з Путіним: в ЄС це розкритикували

Світлана Кравченко
4 вересня, 2024 середа
07:28
Світ Сербія

Керівництво Євросоюзу після повідомлень про можливу зустріч віцепрем’єра Сербії Александра Вуліна з очільником Кремля Володимиром Путіним наголосило, що підтримка зв’язків із РФ під час повномасштабного вторгнення в Україну несумісна з цінностями європейського блоку і процесом вступу до ЄС

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Про це повідомляє Балканська служба "Радіо Свобода".

Зазначається, що зустріч віцепрем’єра Сербії Вуліна з Путіним має відбутися на полях економічного форуму у Владивостоці 3 - 6 вересня.

"Європейський союз чітко дав зрозуміти своїм партнерам, що відносини з Росією не можуть залишатися звичайними після її невиправданої й агресивної війни проти України", - прокоментували ці плани у Брюсселі.

Водночас там наголосили, що ЄС хоче розраховувати на всі країни-кандидати як на надійних європейських партнерів зі спільними принципами та цінностями в питаннях безпеки.

Прем’єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив, що бачив анонс зустрічі у ЗМІ, але вважає, що "немає нічого епохального чи такого вже жахливого у зустрічі Вуліна з Путіним у Росії".

"Ми не розривали дипломатичні відносини з РФ, нікому не заборонено зустрічатися з її представниками", - сказав Вучевич. 

Він також додав, що Сербія не заохочує війну в Україні й не підтримує порушення територіальної цілісності цієї країни.

 "Ми проголосували за всі резолюції, які підтверджують цілісність України, але ми не відмовляємося від нашої дружби з Російською Федерацією, ми не вводили санкцій, ми не висилали посла. Навпаки, ми підтримуємо нормальне спілкування", - підсумував Вучевич.

  • Нещодавно президент Сербії Александар Вучич заявив, що не підтримує тісні зв'язки з російським диктатором Путіним, і запевнив, що його країна не є "троянським конем" РФ у Європі.
Теги:
Росія
ЄС
Володимир Путін
Європа
Сербія
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