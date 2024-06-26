У штабі Трампа назвали одним з його пріоритетів припинення війни РФ проти України

Про це йдеться у відповіді виборчого штабу Трампа на запит Української служби Голосу Америки.

На переконання експрезидента, європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки, оскільки він вважає несправедливим те, що США платять значно більше для досягнення миру.

“Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни. Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо стосовно наших платників податків”, - йдеться у письмовій відповіді від імені Стівена Ченга, директора із комунікацій виборчого штабу Трампа.



Крім того, якщо його оберуть новим президентом США, Трамп обіцяє що Трамп “зробить усе необхідне, щоб відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені.”



“Він єдина людина, яка може це зробити. Війна між Росією та Україною ніколи б не відбулася, якби Дональд Дж. Трамп був президентом. Так сумно", - йдеться у повідомленні.