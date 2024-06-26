У штабі Трампа назвали одним з його пріоритетів припинення війни РФ проти України
Серед пріоритетів Дональда Трампа у разі його обрання на посаду президента США буде закінчення війни РФ проти України та збільшення витрат на оборони серед європейських країн
Про це йдеться у відповіді виборчого штабу Трампа на запит Української служби Голосу Америки.
На переконання експрезидента, європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки, оскільки він вважає несправедливим те, що США платять значно більше для досягнення миру.
“Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни. Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо стосовно наших платників податків”, - йдеться у письмовій відповіді від імені Стівена Ченга, директора із комунікацій виборчого штабу Трампа.
Крім того, якщо його оберуть новим президентом США, Трамп обіцяє що Трамп “зробить усе необхідне, щоб відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені.”
“Він єдина людина, яка може це зробити. Війна між Росією та Україною ніколи б не відбулася, якби Дональд Дж. Трамп був президентом. Так сумно", - йдеться у повідомленні.
- Нагадаємо, що експрезидент Дональд Трамп у приватних розмовах поділився своїм баченням мирного завершення війни РФ в Україні, згідно з яким Україна повинна була б поступитися деякими територіями.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.41 Купівля 40.41Продаж 40.89
- EUR Купівля 43.3Продаж 44.02
- Актуальне
- Важливе