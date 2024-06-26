Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У штабі Трампа назвали одним з його пріоритетів припинення війни РФ проти України

У штабі Трампа назвали одним з його пріоритетів припинення війни РФ проти України

26 червня, 2024 середа
14:13
Світ Дональд Трамп

Серед пріоритетів Дональда Трампа у разі його обрання на посаду президента США буде закінчення війни РФ проти України та збільшення витрат на оборони серед європейських країн

Зміст

Про це йдеться у відповіді виборчого штабу Трампа на запит Української служби Голосу Америки.

На переконання експрезидента, європейські країни мають робити більший внесок в підтримку безпеки, оскільки він вважає несправедливим те, що США платять значно більше для досягнення миру.

“Президент Трамп неодноразово заявляв, що головним пріоритетом його другого терміну буде якнайшвидше домовитися про припинення російсько-української війни. Президент Трамп вважає, що європейські країни повинні сплачувати більшу частку витрат, пов'язаних із конфліктом, оскільки США заплатили значно більше, що несправедливо стосовно наших платників податків”, - йдеться у письмовій відповіді від імені Стівена Ченга, директора із комунікацій виборчого штабу Трампа.

Крім того, якщо його оберуть новим президентом США, Трамп обіцяє що Трамп “зробить усе необхідне, щоб відновити мир і відновити американську силу та стримування на світовій арені.”

“Він єдина людина, яка може це зробити. Війна між Росією та Україною ніколи б не відбулася, якби Дональд Дж. Трамп був президентом. Так сумно", - йдеться у повідомленні.

  • Нагадаємо, що експрезидент Дональд Трамп у приватних розмовах поділився своїм баченням мирного завершення війни РФ в Україні, згідно з яким Україна повинна була б поступитися деякими територіями.
Теги:
Україна
Президент США
Війна з Росією
Дональд Трамп
вибори у США
США
допомога Україні
Читайте також:
Україна ЄС
25 червня, 2024 вiвторок
"Україна не стане членом ЄС, це все театр": фейки й маніпуляції іноземних ЗМІ за 25 червня
Олександр Усик
26 червня, 2024 середа
Усик відмовився від звання абсолютного чемпіона світу
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
24 червня, 2024 понедiлок
Удар ЗСУ по об'єкту в Криму, сила Atacms та ситуація на фронті. Колонка Сергія Згурця
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.41
    Купівля 40.41
    Продаж 40.89
  • EUR
    Купівля 43.3
    Продаж 44.02
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
26 червня
14:40
Ексклюзив
ЗСУ, мобілізація
Експерт Пендзин розповів, яку суму Україні може принести економічне бронювання
14:31
Британська розвідка оцінила, як на зростання злочинності у РФ впливає повернення колишніх ув'язнених з фронту
14:26
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:13
Ексклюзив
окупанти
Окупанти мають намір вийти на Костянтинівку, триває боротьба за місто, - майор запасу НГУ Гетьман
14:03
OPINION
Євстратій Зоря
Чому Онуфрій покриває друга Гундяєва?
14:01
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 50 боєзіткнень. Найгарячіше - на Покровському та Лиманському напрямах
13:48
Збірна України, Євро-2024
Україна - Бельгія: онлайн-трансляція вирішального матчу Євро-2024
13:39
Оновлено
Шойґу і Герасімов
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова. У Кремлі відреагували
13:17
Оновлено
Зеленський відвідав Покровськ та анонсував розмову з урядовцями, "які повинні бути поблизу фронту"
13:15
Олександр Усик та Даніель Дюбуа (ліворуч)
Титул, від якого відмовився Усик, віддали британському важковаговику
13:00
Оновлено
Марк Рютте
Премʼєра Нідерландів Рютте обрали новим генсеком НАТО
12:35
Ексклюзив
Микола Тищенко, суд
"По суті, вони займаються рекетом, приходять до бандитів, просять ділитися, це 90-ті": Княжицький про "боротьбу" Тищенка з кол-центрами
12:28
Олег Синєгубов
Ситуація у Вовчанську мінлива, тривають вуличні бої, - Синєгубов
12:11
На фото паспорт громадянина України
У Німеччині закликали позбавити українців призовного віку статусу захисту, "аби вони захищали свою країну"
12:07
електроенергія, графіки відключень
Графіки відключень діятимуть протягом усієї доби: ситуація в енергосистемі України 26 червня
12:03
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі (праворуч)
Інсайдер назвав причину відмови Усика від титулу абсолютного чемпіона. Менеджер українця відреагував
12:00
OPINION
Борис Бабін
Історична перемога України в Страсбурзі
11:17
Огляд
Карта. Авдіївка_2606
Карта бойових дій за період 19-26 червня: на фронті стало ще спекотніше, зс РФ прорвалися біля Торецька
10:54
Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді
Прем'єр Індії Моді вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відвідає Москву
10:53
Ексклюзив
окупанти танк
Згурець пояснив, для чого РФ насправді може розгортати в Україні нову армію
10:43
Огляд
світ, міжнародний огляд
Призов як зброя проти критиків влади та символічний початок переговорів Києва про вступ у ЄС. Акценти світових ЗМІ 26 червня
10:42
оператори БпЛА
Зеленський увів у дію рішення РНБО про створення Сил безпілотних систем ЗСУ
10:39
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 26 червня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:29
Ковальчук стане новим очільником уряду "ЛНР"
Мер одного із міст Уралу Ковальчук стане новим очільником уряду "ЛНР"
10:28
Меттью Перрі
Правоохоронці кажуть про кількох ймовірних підозрюваних у смерті зірки "Друзів" Меттью Перрі
10:08
OPINION
Павло Клімкін
Успішно вступити в ЄС — це так само важливо, як і фронт
09:47
Російські військові
В ISW проаналізували наміри росіян перекинути додаткові сили на Харківський напрямок
09:35
Ексклюзив
Андрій Гнатов
"По всіх ініціативах ми отримали зелене світло": речник УДА "Південь" Братчук про призначення Гнатова командувачем Об’єднаних сил ЗСУ
09:30
Катаріна Матернова
Посолка ЄС Матернова розповіла про наступні кроки щодо вступу України
09:02
Німеччина Україна
Україна за сприяння Німеччини створить Альянс підтримки малого та середнього бізнесу
08:40
OPINION
Микола Княжицький
Відсутність заборони діяльності РПЦ – це продовження війни
08:37
Ексклюзив
Харківщина, наслідки російських обстрілів 14.05.24
Через наміри росіян біля Борової з Харківщини примусово вивозять родини з дітьми, - депутатка облради
08:33
Журналіста WSJ Гершковича залишили під вартою
У Росії розпочався суд над американським журналістом Гершковичем, якого підозрюють у шпигунстві
08:29
Анонс
Збірна України, Євро-2024, Роман Яремчук, Олександр Зінченко
Євро-2024: розклад матчів 26 червня
08:14
Ллойд Остін
У Пентагоні попередили, що війна між Ізраїлем та "Хезболлою" може перерости у регіональну
08:02
Микола Тищенко, суд
Суспільне: нардеп Тищенко після суду ще деякий час був без е-браслету
08:02
OPINION
Володимир Ар'єв
Державою керують шкідники та корупціонери
07:55
лікар гінеколог аборт
Парламенту Польщі рекомендують декриміналізувати аборти в перші 12 тижнів
07:40
Огляд
Європейські руки Путіна: як Росія впливає на громадську думку в ЄС
07:35
Анонс
Георгій Судаков, Словаччина - Україна
Україна - Бельгія: де та коли дивитись наш вирішальний матч на Євро-2024
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV