У Сінгапурі оголосили, хто представлятиме країну на Саміті миру
Сінгапур візьме участь у Саміті миру в Швейцарії. Від країни поїде старша державна міністерка закордонних справ Сім Енн
Про це повідомив прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг.
"Швейцарія прийматиме Саміт з питань миру в Україні наприкінці цього місяця і запросила Сінгапур взяти в ньому участь", - написав прем'єр-міністр.
Він додав, що напередодні ввечері мав розмову з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд і повідомив їй про призначення старшої державної міністерки Сім Енн своєю представницею для участі у Саміті.
"Ми з президентом Амхерд також підтвердили дружні відносини між нашими країнами і підкреслили важливість спільної роботи з відстоювання принципів Статуту ООН", - зазначив Лоуренс Вонг.
Що відомо про Саміт миру у Швейцарії
Мирна конференція питань миру в України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.
18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.
2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.
Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.
26 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.
-
На Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії, про це заявив речник президента України Сергій Никифоров.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.12 Купівля 40.12Продаж 40.71
- EUR Купівля 43.58Продаж 44.39
- Актуальне
- Важливе