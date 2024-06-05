У Сінгапурі оголосили, хто представлятиме країну на Саміті миру

Про це повідомив прем'єр-міністр Сінгапуру Лоуренс Вонг.

"Швейцарія прийматиме Саміт з питань миру в Україні наприкінці цього місяця і запросила Сінгапур взяти в ньому участь", - написав прем'єр-міністр.

Він додав, що напередодні ввечері мав розмову з президенткою Швейцарії Віолою Амхерд і повідомив їй про призначення старшої державної міністерки Сім Енн своєю представницею для участі у Саміті.

"Ми з президентом Амхерд також підтвердили дружні відносини між нашими країнами і підкреслили важливість спільної роботи з відстоювання принципів Статуту ООН", - зазначив Лоуренс Вонг.

Що відомо про Саміт миру у Швейцарії

Мирна конференція питань миру в України запланована на 15-16 червня на швейцарському курорті Бюргеншток. Саміт у Бюргенштоку Швейцарія вважає таким, що покликаний розпочати мирний процес.

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в Саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що Саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

26 травня, президент України Володимир Зеленський заявив, що в Саміті миру, який відбудеться у Швейцарії 15-16 червня, свою участь підтвердили вже понад 80 країн.