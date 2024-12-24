У сирійському Сукайлабія невідомі підпалили головну ялинку міста: люди вийшли на протести

Про це повідомляє The Times of Israel.

У виданні зазначили, що протести спалахнули після того, як в соціальних мережах почало ширитися відео, на якому бойовики в капюшонах підпалюють різдвяну ялинку в місті Сукайлабія, де більшість населення складають християни.

Islamist extremists burned the Christmas tree in As Suqaylabiyah, a town north of Hama city in Syria. pic.twitter.com/3PuEdT8SJx — Ihab Hassan (@IhabHassane) December 23, 2024

Сотні людей вийшли на вулиці сирійської столиці, вимагаючи захисту прав християн. Протестувальники рушили до штаб-квартири Православного Патріархату в районі Баб-Шаркі, вигукуючи гасла на знак протесту проти спалення різдвяної ялинки.

"Ми вимагаємо прав християн", - скандували протестувальники.

Згідно з інформацією Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини, нападники були іноземцями з ісламістського угрупування "Ансар ат-ТаухідЦ.

Релігійний лідер ісламістського угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам" (HTS), звернувся до жителів, заявляючи, що ті, хто підпалив дерево, "не сирійці", і обіцяючи, що вони будуть покарані.

"Ялинка буде відновлена і засвічена до завтрашнього ранку", - пообіцяв він.

Нагадуємо, ісламістський рух HTS, що має коріння в Аль-Каїді і підтримується Туреччиною, пообіцяв захищати меншини після того, як цього місяця блискавичним наступом повалив режим Асада після багаторічної паталогічної ситуації.