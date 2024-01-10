У Словенії судді вийшли на двотижневий страйк через низькі зарплати
У середу, 10 січня, у Словенії судді розпочали двотижневу акцію протесту через рівень зарплат, який, на їхню думку, не відповідає зарплатам найвищих посадових осіб у двох інших гілках влади
Про це пише Euractiv.
Зазначається, що у червні минулого року Конституційний суд визнав занизькими зарплати, що порушує принцип незалежності суддів і поділу влади.
Рішення провести страйк, перший у своєму роді в судочинстві Словенії, було прийнято Асоціацією суддів минулого тижня. Протягом наступних двох тижнів судді будуть розглядати деякі справи, але багато засідань вже скасовано.
Рішення про скасування засідань будуть ухвалювати самі судді в кожному конкретному випадку. Хоча закон дозволяє суддям оголошувати страйк, це не офіційна акція протесту.
- 8 січня у Німеччині стартувала масштабна акція протесту двох фермерських асоціацій, яка, ймовірно, загрожуватиме транспортним колапсом у багатьох місцях країни.
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