У Словенії судді вийшли на двотижневий страйк через низькі зарплати

Про це пише Euractiv.

Зазначається, що у червні минулого року Конституційний суд визнав занизькими зарплати, що порушує принцип незалежності суддів і поділу влади.

Рішення провести страйк, перший у своєму роді в судочинстві Словенії, було прийнято Асоціацією суддів минулого тижня. Протягом наступних двох тижнів судді будуть розглядати деякі справи, але багато засідань вже скасовано.

Рішення про скасування засідань будуть ухвалювати самі судді в кожному конкретному випадку. Хоча закон дозволяє суддям оголошувати страйк, це не офіційна акція протесту.