У США арештували працівника виборчої дільниці, який надсилав погрози підриву виборців

Про це повідомляє Reuters.

Федеральна прокуратура заявила, що 25-річний Ніколас Вімбіш 16 жовтня працював у виборчій дільниці округу Джонс у Ґрей, штат Джорджія, коли вступив у словесну перепалку з виборцем.

Прокурори встановили, що наступного дня Вімбіш відправив листа на адресу суперінтенданта виборчої комісії округу, який був складений так, щоб здавалося, що його написав цей виборець.

У листі Вімбіша назвали "прихованим ліберальним шахраєм на виборах", який відволікав виборців у черзі для голосування. Також у ньому було зазначено, що Вімбіш та інші "повинні озиратися через плече" і попереджено, що люди "засвоять жорстокий урок про крадіжку наших виборів!"

Прокуратура заявила, що Вімбіша звинуватили в розсиланні погрози щодо вибуху, передачі неправдивої інформації про загрозу вибуху, розсиланні листа з погрозами та в неправдивих заявах до ФБР.