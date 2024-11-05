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У США арештували працівника виборчої дільниці, який надсилав погрози підриву виборців

Катерина Єсікова
5 листопада, 2024 вiвторок
07:03
Світ наручники

Федеральна прокуратура США арештувала працівника виборчої дільниці штату Джорджія за звинуваченням у тому, що він надіслав погрози щодо підриву виборців

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Федеральна прокуратура заявила, що 25-річний Ніколас Вімбіш 16 жовтня працював у виборчій дільниці округу Джонс у Ґрей, штат Джорджія, коли вступив у словесну перепалку з виборцем.

Прокурори встановили, що наступного дня Вімбіш відправив листа на адресу суперінтенданта виборчої комісії округу, який був складений так, щоб здавалося, що його написав цей виборець.

У листі Вімбіша назвали "прихованим ліберальним шахраєм на виборах", який відволікав виборців у черзі для голосування. Також у ньому було зазначено, що Вімбіш та інші "повинні озиратися через плече" і попереджено, що люди "засвоять жорстокий урок про крадіжку наших виборів!"

Прокуратура заявила, що Вімбіша звинуватили в розсиланні погрози щодо вибуху, передачі неправдивої інформації про загрозу вибуху, розсиланні листа з погрозами та в неправдивих заявах до ФБР.

  • 3 листопада повідомлялось, що віцепрезидентка США Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах за кілька днів до президентських виборів.

 

 

Теги:
Новини
Кримінал
вибори у США
США
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