У США арештували працівника виборчої дільниці, який надсилав погрози підриву виборців
Федеральна прокуратура США арештувала працівника виборчої дільниці штату Джорджія за звинуваченням у тому, що він надіслав погрози щодо підриву виборців
Про це повідомляє Reuters.
Федеральна прокуратура заявила, що 25-річний Ніколас Вімбіш 16 жовтня працював у виборчій дільниці округу Джонс у Ґрей, штат Джорджія, коли вступив у словесну перепалку з виборцем.
Прокурори встановили, що наступного дня Вімбіш відправив листа на адресу суперінтенданта виборчої комісії округу, який був складений так, щоб здавалося, що його написав цей виборець.
У листі Вімбіша назвали "прихованим ліберальним шахраєм на виборах", який відволікав виборців у черзі для голосування. Також у ньому було зазначено, що Вімбіш та інші "повинні озиратися через плече" і попереджено, що люди "засвоять жорстокий урок про крадіжку наших виборів!"
Прокуратура заявила, що Вімбіша звинуватили в розсиланні погрози щодо вибуху, передачі неправдивої інформації про загрозу вибуху, розсиланні листа з погрозами та в неправдивих заявах до ФБР.
- 3 листопада повідомлялось, що віцепрезидентка США Камала Гарріс і експрезидент Дональд Трамп мають майже однакову підтримку серед виборців у ключових штатах за кілька днів до президентських виборів.
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