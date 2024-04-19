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У США додали нафтові санкції проти Ірану в законопроєкт щодо допомоги Україні

19 квітня, 2024 п'ятниця
15:54
Світ Конгрес США

Американські законодавці додали в законопроєкт палати представників про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню санкції на експорт іранської нафти після ударів Тегерана по Ізраїлю минулими вихідними

Про це повідомляє Reuters. 

Зазначається, якщо такі заходи будуть вжиті палатою представників, сенатом та підписані президентом США Джо Байденом - вони можуть вплинути на експорт нафти з Ірану.  

"Коли саме, невідомо, оскільки заходи все ще обговорюються та надають президенту США повноваження відмови", - додає інформаційне агентство. 

Попри спектр уже запроваджених санкцій Сполучених Штатів проти експорту іранської нафти, її поставки збільшились через попит Китаю на сировину. 

Підкреслюється, що закон про припинення приховування іранської нафти (SHIP) запровадить санкції на порти, судна й нафтопереробні заводи, що "свідомо" транспортують, беруть участь у транзакціях, передачі й переробці іранської нафти та продуктів. Водночас кораблям, що поршують обмеження, заборонять заходити в американські порти на два роки. 

Однак проєкт закону також містить 180-денні пільги, на які Байден може посилатися з метою запобігти стрибкам цін на нафту. 

Палата представників може проголосувати за відповідний законопроєкт у суботу, 20 квітня, про що заявив спікер Майк Джонсон. 

  • У ніч на 14 квітня іранська армія випустила по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, проте ЦАХАЛ заявив, що 99% цілей були перехоплені.

  • Спікер палати представників Майк Джонсон обіцяв винести законопроєкт, який містить допомогу Україні, на голосування у суботу, 20 квітня. Президент США Джо Байден пообіцяв негайно його підписати.

Теги:
Економіка
Україна
Ізраїль
Іран
нафта
Війна з Росією
США
допомога Україні
Війна в Ізраїлі
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