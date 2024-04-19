У США додали нафтові санкції проти Ірану в законопроєкт щодо допомоги Україні

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, якщо такі заходи будуть вжиті палатою представників, сенатом та підписані президентом США Джо Байденом - вони можуть вплинути на експорт нафти з Ірану.

"Коли саме, невідомо, оскільки заходи все ще обговорюються та надають президенту США повноваження відмови", - додає інформаційне агентство.

Попри спектр уже запроваджених санкцій Сполучених Штатів проти експорту іранської нафти, її поставки збільшились через попит Китаю на сировину.

Підкреслюється, що закон про припинення приховування іранської нафти (SHIP) запровадить санкції на порти, судна й нафтопереробні заводи, що "свідомо" транспортують, беруть участь у транзакціях, передачі й переробці іранської нафти та продуктів. Водночас кораблям, що поршують обмеження, заборонять заходити в американські порти на два роки.

Однак проєкт закону також містить 180-денні пільги, на які Байден може посилатися з метою запобігти стрибкам цін на нафту.

Палата представників може проголосувати за відповідний законопроєкт у суботу, 20 квітня, про що заявив спікер Майк Джонсон.