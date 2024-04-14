Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Ізраїль збив майже усі з понад 300 повітряних цілей, якими атакував Іран, - ЦАХАЛ

Ізраїль збив майже усі з понад 300 повітряних цілей, якими атакував Іран, - ЦАХАЛ

14 квітня, 2024 неділя
10:03
Світ Ізраїль

В ніч на 14 квітня, іранська армія випустила по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, проте ЦАХАЛ заявив, що 99% цілей були перехоплені

Про це повідомляє прессекретар ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Хагарі.

"Минулої ночі Іран розпочав атаку на Ізраїль, випустивши понад 300 загроз різного типу. Іранська загроза зіткнулася з повітряною та технологічною перевагою ЦАХАЛу разом із сильною бойовою коаліцією, яка разом перехопила переважну більшість загроз. 99% загроз, спрямованих на територію Ізраїлю, були перехоплені – це дуже важливе стратегічне досягнення", - наголосив він.

Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Читайте хронологію подій тут!

Читайте також: Іран — Ізраїль: Головне, як вплине війна на стосунки Тегерана з Москвою

  • Після телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден скликає лідерів країн G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану на Ізраїль.
  • Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що іранський безпілотний і ракетний удар по Ізраїлю показує, що Іран вчиться у росіян і хуситів розробляти більш небезпечні та ефективні комбінації ударів.
Теги:
Ізраїль
Близький Схід
ППО
Іран
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
Війна в Ізраїлі
Читайте також:
Майк Джонсон
13 квітня, 2024 субота
Соратниця Трампа заявила, що спікер Джонсон маніпулюватиме конгресом, прив'язавши допомогу Ізраїлю до України
Іран
13 квітня, 2024 субота
Іран переміщує техніку для удару по Ізраїлю, - CNN
Росія транспорт ДТП штучний інтелект технології
13 квітня, 2024 субота
У РФ трамвай з ШІ, створений на танковому заводі, врізався в натовп
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.14
    Купівля 39.14
    Продаж 39.61
  • EUR
    Купівля 41.97
    Продаж 42.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
14 квітня
10:33
Ексклюзив
тральщик Grimsby
Мінні тральщики, які Велика Британія передала Україні, будуть в Чорному морі лише після закінчення бойових дій, - капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України Риженко
10:22
депортація дітей
"За що завгодно": росіяни знайшли метод, як депортувати мешканців ТОТ, які отримали паспорт РФ
10:00
OPINION
Карл Волох
Іран — Ізраїль: Головне, як вплине війна на стосунки Тегерана з Москвою
09:52
збита ракета, Київ 9 травня
Міноборони РФ заявило про збиття 10 БПЛА над Краснодарським краєм
09:42
обстріл, ППО
Атаки Ірану на Ізраїль схожі на удари, які РФ завдає по Україні, - ISW
09:26
Джо Байден
Байден скликає лідерів країн G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану на Ізраїль
08:57
Російська армія вбила двох цивільних у селі на Харківщині
08:46
Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський
Хто брав участь у АТО добре засвоїли, що українське сонце сходить за териконами на Донбасі, - Сирський
08:34
Оновлено
новини Львівщини
ЗСУ уразили пункт управління угрупування військ "Центр" Росії 13 квітня у тимчасово окупованому Луганську
08:22
сили ППО
Українська ППО збила вночі усі 10 "шахедів"
08:14
ЗСУ, військові
Протягом доби Сили оборони ліквідували майже 900 військових РФ, 34 артсистеми та 24 бронемашин, - Генштаб
08:05
OPINION
Олексій Голобуцький
Путіну немає сенсу поспішати
05:44
ізраїльські солдати
Війна на Близькому Сході: Іран атакував Ізраїль безпілотниками та ракетами, працювала ППО. Хронологія подій
02:54
Оновлено
Еліна Світоліна, теніс
Україна втратила перемогу над Румунією у кваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг
2024, субота
13 квітня
23:04
Огляд
Загроза для людства чи клікбейт для ЗМІ: чому 370-метровий астероїд Апофіс може стати проблемою. Пояснюємо
22:48
Олександр Лукашенко
У Білорусі пройдуть військові навчання неподалік кордону з Україною, Латвією і Литвою
22:40
Ексклюзив
Віталій Портников
Фактично Іран може потрапити в пастку: Портников про погрози Тегерана атакувати Ізраїль
22:40
Марк Фейгін
Росія розвалиться, коли Путін програє війну і регіони не хотітимуть нести за це відповідальність, - Фейгін
22:00
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 13 квітня: скільки коштують долар, євро та злотий
21:58
В Ізраїлі не працюватимуть школи та дитсадки
21:49
Дивне явище у небі над Грузією
У небі над Грузією після випробувань російської ракети зафіксували дивне явище
21:46
Ексклюзив
відключення електроенергії
Наступного року в деяких областях України гарантовано будуть відключення електроенергії понад 6 годин на добу, - експерт з енергетики Закревський
21:40
Ілюстративне фото
В Україні запустять "Залізний полігон" для випробування нового озброєння. Деталі
21:21
В Татарстані тіло померлої пенсіонерки везли у ковші трактора
Російське бездоріжжя: в Татарстані тіло померлої пенсіонерки везли у ковші трактора
21:19
Джо Байден
Байден терміново скасував свої вихідні через ситуацію на Близькому Сході
21:02
Оновлено
ЗРК Patriot
Німеччина передасть Україні вже третю систему Patriot, готується додаткова IRIS-T
20:59
Артем Довбик
Довбик очолив гонку бомбардирів у Ла Лізі
20:47
Пам'ятна монета "Українська бавовна. Нептун"
Нацбанк випустив нову пам'ятну монету "Українська бавовна. Нептун"
20:29
Марʼяна Безугла
Безугла вважає "надмірними" виплати сім'ям загиблих воїнів
20:23
Оновлено
Микола Шапаренко, "Динамо", УПЛ
"Динамо" перемогло "Олександрію": розклад матчів і трансляцій 24-го туру УПЛ
20:11
ЗАЕС
Усі енергоблоки окупованої Запорізької АЕС перевели у стан "холодного зупину"
20:06
OPINION
Оксана Забужко
Історія з Линів: звичайне заробітчанство
19:58
У Буші на межі з державним історичним заповідником діятиме вапняковий кар'єр
Поруч з історичним заповідником у Буші з'явиться вапняковий кар'єр: що відбувається і які причини невдоволення
19:40
Ексклюзив
україна українці
Стан справ дуже поганий: доктор економічних наук Гладун про демографічну ситуацію в Україні
19:37
Снайпер ЗСУ
За добу Сили оборони відбили 28 ворожих атак на Бахмутському напрямку, - Генштаб
19:26
землетрус
На Тайвані стався землетрус магнітудою 4,2
19:10
Оновлено
Ізраїль
США, Польща, Німеччина та Канада порадили своїм громадянам утриматися від поїздок на Близький Схід
19:07
OPINION
Ігор Гулик
Лихварські обіцянки Трампа
18:53
Прапор США
США просять Китай, Туреччину та Саудівську Аравію закликати Іран не атакувати Ізраїль
18:34
криголам "Ноосфера"
Криголам "Ноосфера" прибув до Чилі з учасниками українських антарктичних експедицій
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV