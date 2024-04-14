Ізраїль збив майже усі з понад 300 повітряних цілей, якими атакував Іран, - ЦАХАЛ
В ніч на 14 квітня, іранська армія випустила по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, проте ЦАХАЛ заявив, що 99% цілей були перехоплені
Про це повідомляє прессекретар ЦАХАЛу, контрадмірал Даніель Хагарі.
"Минулої ночі Іран розпочав атаку на Ізраїль, випустивши понад 300 загроз різного типу. Іранська загроза зіткнулася з повітряною та технологічною перевагою ЦАХАЛу разом із сильною бойовою коаліцією, яка разом перехопила переважну більшість загроз. 99% загроз, спрямованих на територію Ізраїлю, були перехоплені – це дуже важливе стратегічне досягнення", - наголосив він.
Еспресо.TV у режимі реального часу слідкував за подіями на Близькому Сході - напруженою ситуацією навколо Ізраїлю та Ірану. Читайте хронологію подій тут!
Читайте також: Іран — Ізраїль: Головне, як вплине війна на стосунки Тегерана з Москвою
- Після телефонної розмови з прем'єром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден скликає лідерів країн G7, щоб скоординувати спільну дипломатичну відповідь на атаку Ірану на Ізраїль.
- Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що іранський безпілотний і ракетний удар по Ізраїлю показує, що Іран вчиться у росіян і хуситів розробляти більш небезпечні та ефективні комбінації ударів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.14 Купівля 39.14Продаж 39.61
- EUR Купівля 41.97Продаж 42.74
- Актуальне
- Важливе