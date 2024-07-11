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У США назвали завдання представника НАТО в Україні

11 липня, 2024 четвер
06:35
Світ НАТО

Високопоставлений представник Північноатлантичного альянсу в Києві підтримуватиме зусилля України з реформування оборонної сфери, доки країна зможе приєднатися до НАТО

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Про це повідомив директор з питань Європи в Раді з національної безпеки США Майкл Карпентер, передає "Укрінформ".

За словами Карпентера, "Україна вже багато чого досягла завдяки допомозі НАТО у сфері безпеки та тренувань - це важливий військовий компонент підтримки України".

Зазначається, що нове командування, яке створюється у Вісбадені, Німеччина, підтримуватиме Україну в питаннях тренування, оснащення, логістики, а також координації відповідних фінансових зобов’язань.

"Існує також політичний компонент, який полягає в тому, що в Києві працюватиме високопоставлений цивільний представник НАТО, який підтримуватиме українські зусилля з оборонної реформи, доки Україна не зможе приєднатися до Альянсу", - наголосив посадовець.

Він додав, що таким чином, Штати надають Україні "міст до членства в Альянсі". Водночас Карпентер висловив сподівання, що українці "оцінять" цю ініціативу.

  • Нещодавно радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що НАТО найближчими днями призначить високопоставленого представника в Києві.

Теги:
Україна
НАТО
США
новини Києва
підтримка України
вступ до НАТО
Світ про Україну
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