У США назвали завдання представника НАТО в Україні
Високопоставлений представник Північноатлантичного альянсу в Києві підтримуватиме зусилля України з реформування оборонної сфери, доки країна зможе приєднатися до НАТО
Про це повідомив директор з питань Європи в Раді з національної безпеки США Майкл Карпентер, передає "Укрінформ".
За словами Карпентера, "Україна вже багато чого досягла завдяки допомозі НАТО у сфері безпеки та тренувань - це важливий військовий компонент підтримки України".
Зазначається, що нове командування, яке створюється у Вісбадені, Німеччина, підтримуватиме Україну в питаннях тренування, оснащення, логістики, а також координації відповідних фінансових зобов’язань.
"Існує також політичний компонент, який полягає в тому, що в Києві працюватиме високопоставлений цивільний представник НАТО, який підтримуватиме українські зусилля з оборонної реформи, доки Україна не зможе приєднатися до Альянсу", - наголосив посадовець.
Він додав, що таким чином, Штати надають Україні "міст до членства в Альянсі". Водночас Карпентер висловив сподівання, що українці "оцінять" цю ініціативу.
- Нещодавно радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що НАТО найближчими днями призначить високопоставленого представника в Києві.
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