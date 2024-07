НАТО призначить високопоставленого представника в Києві, - Білий дім

Про це повідомляє Reuters.

Салліван окреслив низку заходів для посилення підтримки України США та НАТО на відкритті Самту НАТО у Вашингтоні.

"НАТО найближчими днями оголосить нове військове командування в Німеччині на чолі з тризірковим генералом для підготовки та оснащення українських військ, а також призначить високопоставленого представника в Києві для поглиблення відносин України з Альянсом", - сказав Салліван на конференції з оборонної промисловості.

За словами представника Білого дому, НАТО має намір підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, коли вона бореться з російськими загарбниками.

"Путін не може розділити нас. Він не може пережити нас. Він не може послабити нас. І Україна, а не Росія, переможе", - сказав він.

Що відомо про саміт НАТО

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу. Водночас Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів Альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна.

23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запросити Україну до Альянсу. Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні

Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні. The NYT зазначало, що Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.

5 липня посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.

У проєкті спільного комюніке Північноатлантичного альянсу шлях України до вступу в НАТО називають "незворотнім".

У вівторок, 9 липня, президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт НАТО у Вашингтон.

США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія оголосили про передачу Україні 4 систем протиповітряної оборони Patriot, системи SAMP-T та анонсували надання інших систем ППО меншої дальності.