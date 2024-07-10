Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією НАТО призначить високопоставленого представника в Києві, - Білий дім

НАТО призначить високопоставленого представника в Києві, - Білий дім

10 липня, 2024 середа
02:23
Війна з Росією НАТО, державний прапор України

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що НАТО найближчими днями призначить високопоставленого представника в Києві

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Салліван окреслив низку заходів для посилення підтримки України США та НАТО на відкритті Самту НАТО у Вашингтоні.

"НАТО найближчими днями оголосить нове військове командування в Німеччині на чолі з тризірковим генералом для підготовки та оснащення українських військ, а також призначить високопоставленого представника в Києві для поглиблення відносин України з Альянсом", - сказав Салліван на конференції з оборонної промисловості. 

За словами представника Білого дому, НАТО має намір підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, коли вона бореться з російськими загарбниками.

"Путін не може розділити нас. Він не може пережити нас. Він не може послабити нас. І Україна, а не Росія, переможе", - сказав він.

Що відомо про саміт НАТО

75-й саміт Північноатлантичного альянсу має відбутися 9-11 липня у столиці США Вашингтоні.

27 квітня, ексзаступниця генерального секретаря НАТО Роуз Ґоттемюллер заявила, що на липневому саміті НАТО у Вашингтоні розглянуть питання вступу України до Альянсу. Водночас Ґоттемюллер пояснила, що наразі дехто з членів Альянсу вважає, що Україна не повинна вступати до НАТО, поки триває війна. 

23 червня британський кореспондент "Радіо Свобода" Олесь Ковач повідомив, що Велика Британія ініціює низку переговорів зі США та Німеччиною напередодні саміту НАТО у Вашингтоні, щоб переконати їх запросити Україну до Альянсу. Кореспондент наголосив, що Велика Британія продовжує використовувати свій зовнішньополітичний вплив, щоб допомогти Україні

Видання The New York Times повідомило, що НАТО на саміті у США оголосить про започаткування місії з допомоги Україні. The NYT зазначало, що Україна не почне переговори про членство на найближчому саміті НАТО, але Альянс оголосить структуру для координації допомоги в довгостроковій перспективі.

5 липня посол США в Україні Бріджет Брінк заявила, що під час найближчого саміту НАТО у Вашингтоні союзники порушуватимуть питання посилення протиповітряної оборони України, а також інтеграції країни до Альянсу.

У проєкті спільного комюніке Північноатлантичного альянсу  шлях України до вступу в НАТО називають "незворотнім".

У вівторок, 9 липня, президент України Володимир Зеленський прибув на Саміт НАТО у Вашингтон.

США, Нідерланди, Німеччина, Італія та Румунія оголосили про передачу Україні 4 систем протиповітряної оборони Patriot, системи SAMP-T та анонсували надання інших систем ППО меншої дальності.

Теги:
Україна
НАТО
США
підтримка України
Читайте також:
9 липня, 2024 вiвторок
Як світ реагує на масовану атаку РФ по Україні та удар по лікарні "Охматдит" у Києві
9 липня, 2024 вiвторок
Перед самітом НАТО представники 60 світових університетів підписали листа із закликом не запрошувати Україну до Альянсу
Дівчинка з Рівного отримала поранення ока унаслідок атаки РФ по київському Охматдиту
9 липня, 2024 вiвторок
Волонтерка Терехова заявила, що після обстрілу до Охматдиту принесли отруєну воду. Поліція веде слідчі дії
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.54
    Купівля 40.54
    Продаж 41.06
  • EUR
    Купівля 43.82
    Продаж 44.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
10 липня
02:59
Трьом топпосадовцям Держмитслужби, які "обклали даниною" регіональні митниці, повідомили про підозру в корупції
02:41
Саудівська Аравія
Саудівська Аравія пригрозила країнам G7 продажем європейських боргових авуарів за конфіскацію заморожених активів РФ, - Bloomberg
02:31
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Окупанти примусово вивезли в РФ або на ТОТ понад 20 тис. українських дітей, - Лубінець
02:07
Байден
Україна може і зупинить Путіна, - Байден
01:31
ЗРК Patriot
Patriot і SAMP-T: партнери по НАТО оголосили про передачу Україні 5 стратегічних систем ППО
01:19
Рада безпеки ООН
РФ влаштувала в ООН ланч із котлетою по-київськи після засідання Радбезу щодо удару по Охматдиту
01:07
Оновлено
Збройні Сили України
"Платять велику ціну": Генштаб назвав втрати росіян на Покровському напрямку станом на 22:00
00:46
Оновлено
Обстріл Києва 08.07.2024
Масована атака РФ по Києву 8 липня: кількість загиблих зросла до 33
00:40
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
"Рухаємося надто повільно": прем'єрка Данії Фредеріксен закликала пришвидшити військову допомогу Україні
2024, вiвторок
9 липня
23:58
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
23:54
Нголо Канте та Ніко Вільямс (праворуч), Іспанія - Франція, Євро-2024
Іспанія - Франція 2:1: онлайн-трансляція півфіналу Євро-2024
23:54
Дані Ольмо (праворуч), Іспанія - Франція, Євро-2024
Іспанія перемогла Францію і вийшла у фінал Євро-2024
23:42
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
"На Заході не хочуть скандалу, що їхня ППО не збиває ракети, а стріляє по дитячій лікарні": російські фейки за 9 липня
23:23
Оновлено
На фото: Блогерка Верба придбала новий Mercedes преміумкласу
"Політичні ігрища", "спланована акція" та "комусь вигідно": як деякі відомі українські блогери відреагували на обстріл "Охматдиту"
23:14
Рустем Умєров
Умєров закликав громадян, які перебувають у Європі, приєднатися до Українського легіону
22:59
Оновлено
Еммануель Макрон
Посольство Франції заперечило факт нібито заяви Макрона, що дві країни НАТО опираються вступу України
22:40
Італія
Італія продовжить тимчасовий захист для громадян України, - віцеспікерка ВР Кондратюк
22:17
Ентоні Блінкен
Саміт НАТО: Блінкен анонсував "дуже сильний" пакет допомоги Україні
22:06
Ексклюзив
Володимир Єльченко
Захід не має стратегії щодо війни, треба переконувати партнерів, що розпад РФ - це не страшно, - дипломат Єльченко
21:58
Чехія
На Радбезі ООН щодо удару по Охматдиту РФ не дала Чехії виступити, Прага висловилася в інший спосіб
21:16
Артилеристи 24-ї бригади скинули на окупантів листівки із закликом здатися в полон
DeepState: росіяни намагаються закріпитися в Новоселівці Першій та взяти під повний контроль Євгенівку
20:53
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нові подробиці про ракетний удар по Охматдиту та інших об'єктах в Україні. Колонка Сергія Згурця
20:51
РФ завдала авіаударів по селищу на Харківщині: 2 людини загинули, 4 постраждали
20:47
Василь Ломаченко
"Моя мрія - битись з ідолом": непереможний мексиканець кинув виклик Ломаченку
20:40
Ексклюзив
ракетна атака на Охматдит
Я була в воротах Охматдиту, бачила цей прильот: волонтерка Солошенко про ракетний удар РФ по дитячій лікарні
20:38
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
У російському полоні перебувають понад 14 тис. цивільних українців, - Лубінець
20:34
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
"Я не витримав": Лубінець зізнався, що після удару по Охматдиту написав емоційну SMS уповноваженій з прав людини РФ
20:05
Оновлено
Сергій Кислиця
РФ намагалася заблокувати участь України в засіданні Радбезу ООН щодо удару по Охматдиту
20:04
OPINION
Олексій Панич
Булгаков і Російська імперія
19:52
Андрій Шевченко і Андреа Мальдера
Збірну України з футболу може посилити експомічник Шевченка
19:36
НАТО, Єнс Столтенберг
Головний провідник агресії РФ проти України: Столтенберг розповів, що НАТО напрацьовуватиме стратегію щодо Китаю
19:35
ЗСУ, мобілізація
Уряд вдосконалив військовий облік абітурієнтів віком до 25 років: деталі
19:10
ракетна атака на Охматдит
Китай відреагував на удар РФ по Охматдиту: "Сторони мають припинити вогонь"
19:00
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський прибув на Саміт НАТО у Вашингтон
19:00
Огляд
В обхід санкцій, у пошуку несправжньої Європи, разом до смерті - 5 книг про інакші погляди на світ
18:55
Карім Адеємі, Боруссія Дортмунд, Бундесліга
Фіналіст ЛЧ може стати конкурентом Мудрика в "Челсі", - ЗМІ
18:47
відключення електроенергії
Дві та три черги: в Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 10 липня
18:39
Росіяни атакували Вільнянськ 8 липня 2024 року
Росіяни ввечері 8 липня поцілили по підприємству у Запорізькій області: є поранені
18:07
обстріл
Армія РФ обстріляла з артилерії село на Херсонщині: загинув чоловік
18:07
МАГАТЕ
Україна просить скликати екстрене засідання МАГАТЕ через атаку РФ на Охматдит
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV