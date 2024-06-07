У США обговорюють можливе збільшення розгортання стратегічних ядерних озброєнь для стримування РФ

Про це інформує Reuters.

Під час виступу перед Асоціацією з контролю над озброєннями Вадді окреслив "більш конкурентний підхід" до контролю над озброєннями, який застосовує адміністрація Байдена.

Після заяв Путіна про його наміри розмістити звичайні ракети на відстані удару від США і їхніх європейських союзників, якщо вони дозволять Україні збити своєю зброєю по російській території, США заявили, що вживатимуть заходів для стримування РФ.

Вадді підкреслив, що США залишаються відданими міжнародним режимам контролю над озброєннями і нерозповсюдження, покликаним обмежити розповсюдження ядерної зброї.

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Однак, за його словами, Росія відмовилася обговорювати договір, який прийде на зміну новому Договору СНО від 2010 року, термін дії якого закінчується у 2026 році, що обмежує розгортання країнами стратегічних ядерних озброєнь, а Китай відмовився від переговорів щодо свого ядерного арсеналу, що розширюється.

"Найближчими роками ми можемо досягти точки, коли знадобиться збільшення кількості розгорнутих ядерних озброєнь, - додав він. - Ми повинні бути повністю готові до виконання, якщо президент прийме таке рішення".

Вадді додав, що у разі, якщо цей день настане, США дійдуть висновку, що "для стримування супротивників і захисту американського народу, а також наших союзників і партнерів потрібно більше ядерної зброї".