Американський експерт Фрід пояснив, чому ядерний шантаж Путіна не вплине на Захід

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Думаю, що Путін використовує можливість ядерної ескалації, щоб вкотре залякувати Сполучені Штати і Європу, але не думаю, що у нього щось із цього вийде. Восени 2022 року Кремль також погрожував застосуванням ядерної зброї, і гадаю, що США надіслали росіянам сигнал, що, якщо вони наважаться на цей крок, з боку США буде швидка і нищівна відповідь. Я вважаю, що Сполучені Штати сказали росіянам, що якщо вони застосують ядерну зброю проти України, то США атакують російські позиції всередині України. Звичайно, це лише мої припущення, але знаємо, що росіяни відступили. Вони сприймають це серйозно", - вважає Фрід.

Експерт наголосив, що Захід не повинен вестись на ядерні погрози Путіна.

"Можливо, Путін продовжує намагатися залякати Сполучені Штати й Захід цими ядерними навчаннями, але ми не повинні піддаватися такому тиску. Так, Росія має ядерну зброю, але і ми її маємо", - додав він.