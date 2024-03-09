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У США вперше відзначають День заручників і неправомірно затриманих

9 березня, 2024 субота
17:34
Світ новини Львова

9 березня Сполучені Штати відзначають свій перший День заручників і неправомірно затриманих у пам’ять про американців, яких утримують за кордоном

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається. що цей день був вперше визначений у 2023 році двопартійним законодавством палати представників і сенату. Він відзначає річницю викрадення колишнього агента ФБР Роберта Левінсона, якого вважали найдовше утримуваним американським заручником в історії.

Закон був представлений через кілька днів після звільнення американської баскетболістки Брітані Ґрінер з-під російської варти в березні 2023 року.

За даними Фонду Фолі, наразі 56 американців перебувають у заручниках або незаконно затримані. Некомерційна організація була створена в пам'ять про американського журналіста Джеймса Фолі, який був викрадений, а потім убитий екстремістами в Сирії, пише видання.

Серед утримуваних за кордоном американців двоє американських журналістів.

Зокрема, репортер Wall Street Journal Еван Гершковіч майже рік перебуває у в'язниці в Росії: його звинувачують у шпигунстві, що репортер і його газета заперечують.

Американо-російська журналістка Алсу Курмашева перебуває під вартою з жовтня. Курмашева, редактор дочірньої мережі "Голосу Америки", "Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода", заперечує висунуті проти неї звинувачення, зокрема те, що вона не зареєструвалася як іноземний агент.

"Ми продовжуємо виступати за звільнення обох журналістів із полону в Росії. Ми вважаємо, що обидва несправедливо стали мішенню російського уряду для впливу на Сполучені Штати. У випадку Алсу ми закликаємо уряд США оголосити її незаконно затриманою", - йдеться у заяві Фундації Фолі.

Справа Евана Гершковича

ФСБ затримала в Єкатеринбурзі журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича, його заарештували у справі про шпигунство. Американська газета, в якій він працює, закликала США видворити посла Росії.

Президент США Джо Байден закликав відпустити журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича.

Також повідомляється, що за затриманим у Єкатеринбурзі журналістом The Wall Street Journal Еваном Гершковичем раніше слідкували російські спецслужби.

Згодом слідчі ФСБ Росії висунули офіційне обвинувачення в шпигунстві Евану Гершковичу. Сам журналіст заперечив звинувачення.

Московський міський суд залишив під вартою журналіста американського видання The Wall Street Journal Евана Гершковича, звинуваченого у зборі відомостей, що становлять держтаємницю.

Що відомо про Алсу Курмашеву

Алсу Курмашева - громадянка США та Росії, яка проживає в Чехії зі своїм чоловіком та дітьми. У середині травня вона приїхала до Росії за сімейними обставинами. Силовики затримали її у казанському аеропорту 2 червня 2023 року, коли журналістка чекала на рейс додому. У Курмашевої вилучили американський та російський паспорти. Через кілька місяців суд у Казані оштрафував її за те, що вона нібито не повідомила російську владу про друге громадянство.

Через тиждень після цього вироку, 18 жовтня 2023 року, журналістку знову затримали. Тоді її підозрювали у невиконанні встановленого законодавством РФ обов'язку про подання до уповноваженого органу документів, які необхідні для включення до реєстру іноагентів. 23 жовтня 2023 року суд столиці Татарстану Казані заарештував журналістку. Через півтора місяця їй оголосили додаткове звинувачення за статтею про так звані фейки. 

Верховний суд Татарстану залишив під вартою журналістку татаро-башкирської служби Радіо Свобода Алсу Курмашеву, яку Росія звинувачує в нібито поширенні фейків про російську армію.

Теги:
Кримінал
Росія
Шпигунський скандал
США
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