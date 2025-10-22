У США затримали чоловіка, який автівкою вʼїхав у ворота Білого дому
Американська секретна служба затримала водія, який на своїй автівці вʼїхав у ворота Білого дому
Про це повідомив The Washington Post.
Зазначено, що інцидент стався близько 22:40 за місцевим часом. Нині однак невідомо, чому чоловік в'їхав у ворота, з якою швидкістю рухалася автівка і чи отримав водій травми.
Місце події розташоване за декілька сотень метрів від резиденції президента США Дональда Трампа.
Наразі водію не повідомили про звинувачення, також секретна служба не розкриває його імʼя.
- 21 жовтня у Вашингтоні стартувала масштабна реконструкція Білого дому — президент США Дональд Трамп ініціював зведення великої бальної зали поруч із східним крилом резиденції.
