У Судані збили вантажний літак, імовірно, з росіянами на борту

Про це повідомляє на посольство РФ в Судані.

Представники Сил швидкого реагування повідомляють через свої соцмережі, що на заході Судану збили вантажний літак до складу екіпажу якого, за їхньою версією, входили російські громадяни.

Посольство в контакті з суданською владою вживає всіх необхідних дій для з'ясування обставин цього інциденту, йдеться у повідомленні.

Ситуація ускладнюється тим, що зона аварії знаходиться в охопленому боями Дарфурі, зауважили дипвідомстві.

Телеграм-канал ASTRA пише з посиланням на Sudanwarmonitor - портал, що відстежує військову ситуацію в країні, - що літак Іл-76 був збитий у районі Малха у Північному Дарфурі.

Його нібито збили бійці сепаратисти RSF, котрим і призначалося постачання. За однією з версій на борту була зброя.

Зазначається, що серед екіпажу був громадянин РФ та Киргизстану. Точна кількість постраждалих та загиблих невідома, але зазвичай екіпаж Іл-76 складається із 5 осіб.

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