У Судані збили вантажний літак, імовірно, з росіянами на борту
У понеділок, 21 жовтня, у Судані було збито вантажний літак, в якому, ймовірно, перебували росіяни. Зона авіакатастрофи знаходиться в охопленому боями Дарфурі
Про це повідомляє на посольство РФ в Судані.
Представники Сил швидкого реагування повідомляють через свої соцмережі, що на заході Судану збили вантажний літак до складу екіпажу якого, за їхньою версією, входили російські громадяни.
Посольство в контакті з суданською владою вживає всіх необхідних дій для з'ясування обставин цього інциденту, йдеться у повідомленні.
Ситуація ускладнюється тим, що зона аварії знаходиться в охопленому боями Дарфурі, зауважили дипвідомстві.
Телеграм-канал ASTRA пише з посиланням на Sudanwarmonitor - портал, що відстежує військову ситуацію в країні, - що літак Іл-76 був збитий у районі Малха у Північному Дарфурі.
Його нібито збили бійці сепаратисти RSF, котрим і призначалося постачання. За однією з версій на борту була зброя.
Зазначається, що серед екіпажу був громадянин РФ та Киргизстану. Точна кількість постраждалих та загиблих невідома, але зазвичай екіпаж Іл-76 складається із 5 осіб.
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