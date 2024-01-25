У Токіо збудують понад 50 тис. бомбосховищ на випадок ракетних ударів
Місцева влада Токіо вирішила створити в місті підземні притулки. Вони захистять мешканців столиці від ракетних атак
Про це повідомляє Yomiuri.
Місцева влада планує збудувати 56 тисяч безпечних місць для прикриття населення у разі нападу. Проте, якщо напади продовжаться або стануть більш інтенсивними, ці місця можуть бути переповнені і не зможуть забезпечити безпеку всіх людей.
Крім води та харчових продуктів, вони будуть оснащені вентиляційним обладнанням, джерелами аварійного електропостачання, засобами зв'язку тощо для забезпечення можливості тривалого перебування.
Будівництво підземних притулків у Токіо дороге і їх складно буде поставити по всій столиці., Уряд сподівається, що приватний сектор допоможе у цьому питанні. Наприклад, компанії можуть будувати підземні простори у своїх будинках, які можна буде використовувати як притулки у разі нападу.
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