У центрі уваги постачання боєприпасів: Сирський та Умєров обговорили з Остіном ситуацію на передовій

Про це повідомив Рустем Умєров.

"Генерал Сирський поінформував про поточну ситуацію на передовій. Ми обговорили спільне розуміння ситуації та план дій. У центрі уваги також було постачання боєприпасів", - написав очільник українського міноборони.

Також він зазначив, що ведеться робота над нагальними потребами ЗСУ та "довгострокове планування у форматі коаліцій спроможностей у форматі Рамштайн".