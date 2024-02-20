У центрі уваги постачання боєприпасів: Сирський та Умєров обговорили з Остіном ситуацію на передовій
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров обговорили із главою Пентагону Ллойдом Остіном ситуацію на передовій та постачання боєприпасів
Про це повідомив Рустем Умєров.
"Генерал Сирський поінформував про поточну ситуацію на передовій. Ми обговорили спільне розуміння ситуації та план дій. У центрі уваги також було постачання боєприпасів", - написав очільник українського міноборони.
Також він зазначив, що ведеться робота над нагальними потребами ЗСУ та "довгострокове планування у форматі коаліцій спроможностей у форматі Рамштайн".
- 20 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якби Україна отримала необхідні боєприпаси для оборони Авдіївки, місто не було б втрачене.
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