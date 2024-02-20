Кулеба назвав причиною втрати Авдіївки дефіцит боєприпасів

Про це повідомляє CNN.

"Місто Авдіївка не було б втрачено, якби Україна отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для його оборони", - заявив очільник українського МЗС.

Він акцентував: ухвалення допомоги на законодавчому рівні важливе, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час.

"І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають", – пояснив Кулеба.

Міністр додав, що причиною, через яку українці жертвують своїми життями, є те, що "хтось все ще обговорює рішення".

"Я поважаю внутрішню політику США і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", - зауважив він.