Кулеба назвав причиною втрати Авдіївки дефіцит боєприпасів
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якби Україна отримала необхідні боєприпаси для оборони Авдіївки, місто не було б втрачене
Про це повідомляє CNN.
"Місто Авдіївка не було б втрачено, якби Україна отримала всі артилерійські боєприпаси, необхідні для його оборони", - заявив очільник українського МЗС.
Він акцентував: ухвалення допомоги на законодавчому рівні важливе, але для того, щоб відправити речі на фронт, потрібен час.
"І поки це рішення ще не ухвалене, плюс врахуйте логістику, весь цей час наші солдати будуть жертвувати своїми життями на передовій, тримаючи оборону проти сил Росії, що переважають", – пояснив Кулеба.
Міністр додав, що причиною, через яку українці жертвують своїми життями, є те, що "хтось все ще обговорює рішення".
"Я поважаю внутрішню політику США і не буду в неї втручатися, але я просто хочу, щоб усі пам'ятали, що кожен день дебатів в одному місці означає ще одну смерть в іншому місці", - зауважив він.
- Нагадаємо, з метою уникнення оточення та збереження життя військових командування Сил оборони 17 лютого ухвалило рішення про виведення підрозділів з Авдіївки й перехід до оборони на більш вигідних рубежах.
- Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що рішення щодо виходу з Авдіївки було правильним й українські бійці наразі потребують деяких видів зброї та техніки.
- Пізніше речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій розповів, що біля Авдіївки бойові дії продовжуються західніше міста.
- 20 лютого у звіті Інституту вивчення війни (ISW) зазначалося, що російські війська різко знизили темп своїх наступальних операцій під Авдіївкою після захоплення міста. Окупантам доведеться або взяти оперативну паузу, або перекинути підкріплення у цей район з інших ділянок фронту.
- 20 лютого повідомлялось, що після захоплення Авдіївки на Донеччині російські окупаційні війська, ймовірно, намагатимуться продовжити свій наступ західніше від міста, але їм навряд чи вистачить для цього боєздатності.
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