У ЦПД назвали головні пропагандистські тактики РФ на території Польщі

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Пропаганда РФ використовує велику кількість тактик для посилань суспільної вразливості в Польщі, просуваючи при цьому характерні для російської інформаційної війни наративи", - йдеться у повідомленні.

Головні пропагандистські тактики РФ:

посилення антиукраїнських/антимігрантських настроїв;

провокація ворожнечі в польсько-українських відносинах;

поширення наративів про негативні наслідки допомоги Україні;

підвищення паніки серед суспільства та створення інформаційного хаосу в Польщі;

підрив довіри до польського політичного керівництва;

намагання заперечити достовірність інформації державних інституцій;

формування страху у суспільстві перед загрозою ядерної енергетики.

"Пропаганда РФ здійснює стратегії, призначення яких є використання вразливих місць суспільства для маніпулювання цільовою аудиторією", - зазначили у ЦПД.

Згідно з повідомленням, російська пропаганда спрямована на с"творення хаосу серед читачів, зміну характеру політичного дискурсу та загальну дестабілізацію ситуації всередині країни".