У ЦПД назвали головні пропагандистські тактики РФ на території Польщі
Центр протидії дезінформації назвав головні пропагандистські тактики РФ на території Польщі, серед яких провокування конфлікту в польсько-українських відносинах
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Пропаганда РФ використовує велику кількість тактик для посилань суспільної вразливості в Польщі, просуваючи при цьому характерні для російської інформаційної війни наративи", - йдеться у повідомленні.
Головні пропагандистські тактики РФ:
- посилення антиукраїнських/антимігрантських настроїв;
- провокація ворожнечі в польсько-українських відносинах;
- поширення наративів про негативні наслідки допомоги Україні;
- підвищення паніки серед суспільства та створення інформаційного хаосу в Польщі;
- підрив довіри до польського політичного керівництва;
- намагання заперечити достовірність інформації державних інституцій;
- формування страху у суспільстві перед загрозою ядерної енергетики.
"Пропаганда РФ здійснює стратегії, призначення яких є використання вразливих місць суспільства для маніпулювання цільовою аудиторією", - зазначили у ЦПД.
Згідно з повідомленням, російська пропаганда спрямована на с"творення хаосу серед читачів, зміну характеру політичного дискурсу та загальну дестабілізацію ситуації всередині країни".
-
Центр протидії дезінформації виявив у фейсбуці низку антиукраїнських сторінок у Польщі та назвав наративи, які вони просувають.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.85 Купівля 40.85Продаж 41.35
- EUR Купівля 45.24Продаж 45.94
- Актуальне
- Важливе