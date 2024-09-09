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У ЦПД назвали головні пропагандистські тактики РФ на території Польщі

Марія Науменко
9 вересня, 2024 понедiлок
09:16
Світ

Центр протидії дезінформації назвав головні пропагандистські тактики РФ на території Польщі, серед яких провокування конфлікту в польсько-українських відносинах

Зміст

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Пропаганда РФ використовує велику кількість тактик для посилань суспільної вразливості в Польщі, просуваючи при цьому характерні для російської інформаційної війни наративи", - йдеться у повідомленні.

Головні пропагандистські тактики РФ:

  • посилення антиукраїнських/антимігрантських настроїв;
  • провокація ворожнечі в польсько-українських відносинах;
  • поширення наративів про негативні наслідки допомоги Україні;
  • підвищення паніки серед суспільства та створення інформаційного хаосу в Польщі;
  • підрив довіри до польського політичного керівництва;
  • намагання заперечити достовірність інформації державних інституцій;
  • формування страху у суспільстві перед загрозою ядерної енергетики.

"Пропаганда РФ здійснює стратегії, призначення яких є використання вразливих місць суспільства для маніпулювання цільовою аудиторією", - зазначили у ЦПД.

Згідно з повідомленням, російська пропаганда спрямована на с"творення хаосу серед читачів, зміну характеру політичного дискурсу та загальну дестабілізацію ситуації всередині країни".

  • Центр протидії дезінформації виявив у фейсбуці низку антиукраїнських сторінок у Польщі та назвав наративи, які вони просувають.

Теги:
Україна
Росія
Польща
втручання Росії
Війна з Росією
фейк
пропаганда
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