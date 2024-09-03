У Туреччині напали на двох американських військових: затримано 15 осіб

Про це інформує Reuters, посилаючись на посольство США в Туреччині та офіс місцевого губернатора.

У повідомленні губернатора Ізміра вказано, що члени Молодіжного союзу Туреччини (TGB), молодіжного відділення націоналістичної опозиційної партії "Ватан" напали на двох американських солдатів, вдягнених у цивільне. Під час інциденту до них приєдналися ще п'ятеро військових США, а потім втрутилася поліція. За фактом нападу розпочали розслідування і затримали 15 людей, які, ймовірно, до нього причетні.

Посольство США в Туреччині підтвердило факт нападу.

"Ми можемо підтвердити повідомлення про те, що американські військовослужбовці, які перебували на борту есмінця ВМС США "Оса", стали жертвами нападу в Ізмірі і зараз перебувають у безпеці», - йдеться у повідомленні.

До цього Молодіжний союз Туреччини опублікував відео, на якому було видно, як група людей тримає чоловіка на вулиці і надягає йому на голову білий каптур. В організації також зробили заяву стосовно американських військових.

"Американські солдати, на руках яких кров наших солдатів і тисяч палестинців, не можуть забруднити нашу країну. Кожного разу, коли ви ступите на ці землі, ми будемо зустрічати вас так, як ви того заслуговуєте", - заявили в Молодіжному союзі Туреччини.