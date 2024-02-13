У Туреччині затримали росіянина, якого підозрюють у співпраці з Ісламською державою

Про це повідомляє видання Sabah, яке публікує фото затримання підозрюваного.

"Під час перевірок, проведених групами розвідувального та контртерористичного відділу щодо терористичної організації ІД, було встановлено, що іноземець, який перебував у розшуку, працював на атомній електростанції "Аккую" під вигаданим ім’ям. Підозрюваного затримали та відправили під варту", - повідомляє видання.

Зазначається, що підозрюваний є громадянином Росії.