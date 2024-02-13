У Туреччині затримали росіянина, якого підозрюють у співпраці з Ісламською державою
У Мерсіні, що на південному сході країни, турецька поліція затримала росіянина, якого підозрюють у зв'язках з ІД. Він працював на АЕС "Аккую" за підробленими документами
Про це повідомляє видання Sabah, яке публікує фото затримання підозрюваного.
"Під час перевірок, проведених групами розвідувального та контртерористичного відділу щодо терористичної організації ІД, було встановлено, що іноземець, який перебував у розшуку, працював на атомній електростанції "Аккую" під вигаданим ім’ям. Підозрюваного затримали та відправили під варту", - повідомляє видання.
Зазначається, що підозрюваний є громадянином Росії.
- У серпні лідера так званої Ісламської держави Абу аль-Хусейна аль-Кураші вбито в ході зіткнень у сирійській провінції Ідліб з прибічниками Аль-Каїди.
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