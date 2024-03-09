У Вашингтоні чоловік з молотком намагався потрапити до Капітолія
У п'ятницю, 8 березня, чоловік, який намагався потрапити на територію Капітолія США, був заарештований після того, як поліція знайшла в його рюкзаку молоток
Про це повідомляє The Hill.
Згідно з повідомленням поліції Капітолія, 33-річний Крістофер Сноу, який проходив перевірку в Центрі для відвідувачів "став поводитися агресивно" після того, як поліцейський помітив молоток у його сумці під час проходження через рентгенівський апарат і "спробував провести вторинну перевірку, щоб зазирнути всередину сумки".
"Кілька офіцерів негайно втрутилися, щоб зупинити підозрюваного, - йдеться у заяві. - Почалася боротьба. Співробітники поліції застосували електрошокер, щоб зупинити підозрюваного і взяти його під варту. У сумці було знайдено молоток".
За словами офіційних осіб, Сноу звинувачують у нападі на офіцера поліції.
У виданні зазначили, що протягом 2023 року поліція Капітолія оголосила про розслідування понад 8 тисяч погроз членам Конгресу.
"З огляду на політичні з'їзди, передвиборчі кампанії членів Конгресу та багато питань, що обговорюються на Капітолійському пагорбі, цей рік буде дуже напруженим для наших спеціальних агентів", - констатував помічник шефа поліції Ашан Бенедикт.
- У жовтні минулого року десятки протестувальників увірватися до однієї з офісних будівель Капітолія, вони вимагають припинення вогню по Газі. Арештовано 300 людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.04 Купівля 38.04Продаж 38.55
- EUR Купівля 41.43Продаж 42.21
- Актуальне
- Важливе