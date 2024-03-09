У Вашингтоні чоловік з молотком намагався потрапити до Капітолія

Про це повідомляє The Hill.

Згідно з повідомленням поліції Капітолія, 33-річний Крістофер Сноу, який проходив перевірку в Центрі для відвідувачів "став поводитися агресивно" після того, як поліцейський помітив молоток у його сумці під час проходження через рентгенівський апарат і "спробував провести вторинну перевірку, щоб зазирнути всередину сумки".

"Кілька офіцерів негайно втрутилися, щоб зупинити підозрюваного, - йдеться у заяві. - Почалася боротьба. Співробітники поліції застосували електрошокер, щоб зупинити підозрюваного і взяти його під варту. У сумці було знайдено молоток".

За словами офіційних осіб, Сноу звинувачують у нападі на офіцера поліції.

У виданні зазначили, що протягом 2023 року поліція Капітолія оголосила про розслідування понад 8 тисяч погроз членам Конгресу.

"З огляду на політичні з'їзди, передвиборчі кампанії членів Конгресу та багато питань, що обговорюються на Капітолійському пагорбі, цей рік буде дуже напруженим для наших спеціальних агентів", - констатував помічник шефа поліції Ашан Бенедикт.