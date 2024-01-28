У Великій Британії зафіксували найтеплішу температуру за всю історію спостережень
У Великій Британії зафіксовано найтеплішу температуру січня за всю історію спостережень. У деяких частинах Шотландії температура повітря сягнула 19,6°C
Про це пише Sky News із посиланням на Метеорологічну службу.
Зазначається, що температуру у 19,6°C зафіксували в селі Кінлочеве у Вестер-Росі, що на нагір’ї. Це стало новим зимовим рекордом для Шотландії.
Метеоролог Беккі Мітчелл розповіла, що південні вітри принесли м'якше повітря з Африки через всю Британію, що спричинило підвищення температури вище норми. Вітер також принесли хмару сахарського пилу в деякі частини Британії. Це може призвести до осідання червоного пилу на вулицях і автомобілях протягом наступної доби.
Новий рекорд побив попередні січневі максимуми у 18,3°C, встановлені в Інчмарло і Абойн у 2003 році, а також в Абері в 1958 і 1971 роках.
- У листопаді 2023 року у бразильському місті Арасуай зафіксовано найвищу температуру за всю історію - 44,8 °C. Це побило попередній рекорд 2005 року.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.31
- EUR Купівля 40.9Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе