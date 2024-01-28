У Великій Британії зафіксували найтеплішу температуру за всю історію спостережень

Про це пише Sky News із посиланням на Метеорологічну службу.

Зазначається, що температуру у 19,6°C зафіксували в селі Кінлочеве у Вестер-Росі, що на нагір’ї. Це стало новим зимовим рекордом для Шотландії.

Метеоролог Беккі Мітчелл розповіла, що південні вітри принесли м'якше повітря з Африки через всю Британію, що спричинило підвищення температури вище норми. Вітер також принесли хмару сахарського пилу в деякі частини Британії. Це може призвести до осідання червоного пилу на вулицях і автомобілях протягом наступної доби.

Новий рекорд побив попередні січневі максимуми у 18,3°C, встановлені в Інчмарло і Абойн у 2003 році, а також в Абері в 1958 і 1971 роках.