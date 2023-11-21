У Бразилії зафіксували рекордне підвищення температури

Про це повідомляє ВВС.

Рекорд був встановлений у неділю в місті Арасуаї, що в південно-східному штаті Мінас-Жерайс. Безпрецедентну погоду пов'язують з кліматичними змінами та феноменом Ель-Ніньйо. Синоптики кажуть, що цього тижня спека, ймовірно, послабшає.

За даними Національного інституту метеорології (Inmet), лише в трьох столицях штатів температура наблизиться до 40 градусів за Цельсієм.

Урядове агентство заявило, що максимальна температура в Арасуаї 44,8 °C побила попередній рекорд країни 44,7 °C, зафіксований у 2005 році.

Через спеку по всій країні було оголошено червоний рівень небезпеки, за місяць до початку літа в південній півкулі. Енергоспоживання в Бразилії злетіло до рекордного рівня, оскільки люди намагаються зберегти прохолоду.

Офіційне дослідження показало, що середня температура в країні з липня по жовтень була вищою за історичний середній показник.

За даними вчених, хвилі спеки стають довшими та інтенсивнішими в багатьох місцях, і очікується, що це триватиме доти, доки люди продовжуватимуть викидати парникові гази, що розігрівають планету.

Водночас Земля зараз перебуває у погодній фазі Ель-Ніньйо, під час якої температура на планеті зазвичай підвищується.