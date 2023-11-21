У Бразилії зафіксували рекордне підвищення температури
У бразильському місті Арасуай зафіксовано найвищу температуру за всю історію - 44,8 °C. Побито попередній рекорд 2005 року
Про це повідомляє ВВС.
Рекорд був встановлений у неділю в місті Арасуаї, що в південно-східному штаті Мінас-Жерайс. Безпрецедентну погоду пов'язують з кліматичними змінами та феноменом Ель-Ніньйо. Синоптики кажуть, що цього тижня спека, ймовірно, послабшає.
За даними Національного інституту метеорології (Inmet), лише в трьох столицях штатів температура наблизиться до 40 градусів за Цельсієм.
Урядове агентство заявило, що максимальна температура в Арасуаї 44,8 °C побила попередній рекорд країни 44,7 °C, зафіксований у 2005 році.
Через спеку по всій країні було оголошено червоний рівень небезпеки, за місяць до початку літа в південній півкулі. Енергоспоживання в Бразилії злетіло до рекордного рівня, оскільки люди намагаються зберегти прохолоду.
Офіційне дослідження показало, що середня температура в країні з липня по жовтень була вищою за історичний середній показник.
За даними вчених, хвилі спеки стають довшими та інтенсивнішими в багатьох місцях, і очікується, що це триватиме доти, доки люди продовжуватимуть викидати парникові гази, що розігрівають планету.
Водночас Земля зараз перебуває у погодній фазі Ель-Ніньйо, під час якої температура на планеті зазвичай підвищується.
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Європейська система моніторингу клімату Copernicus повідомила в понеділок, 20 листопада, що середня глобальна температура в п'ятницю була більш ніж на 2 °C вищою за доіндустріальний рівень вперше за всю історію спостережень.
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