У Великій Британії звинуватили Китай у кібератаках на британських політиків

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела газети The Times.

Зазначається, що директор служби безпеки британського парламенту Елісон Джайлз провела зустріч з невеликою групою політиків - членами міжпарламентського альянсу з Китаю.

Як пише Times, кібератаки є частиною хвилі втручання з боку Китаю, спрямованого на підрив британської демократії. Однак представник уряду відмовився від коментарів газеті.

Посольство Китаю в Лондоні також не відповіло на електронний лист із проханням про коментар.

Минулого року британський парламентський комітет попередив, що підхід держави до загрози національній безпеці, яку представляє Китай, є "повністю неадекватним" із занадто великим акцентом на короткострокових економічних вигодах, а не на довгострокових ризиках.