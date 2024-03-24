У Великій Британії звинуватили Китай у кібератаках на британських політиків
Віцепрем’єр-міністр Великої Британії Олівер Доуден заявив парламенту, що за серією кібератак на британських політиків стоїть Китай
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела газети The Times.
Зазначається, що директор служби безпеки британського парламенту Елісон Джайлз провела зустріч з невеликою групою політиків - членами міжпарламентського альянсу з Китаю.
Як пише Times, кібератаки є частиною хвилі втручання з боку Китаю, спрямованого на підрив британської демократії. Однак представник уряду відмовився від коментарів газеті.
Посольство Китаю в Лондоні також не відповіло на електронний лист із проханням про коментар.
Минулого року британський парламентський комітет попередив, що підхід держави до загрози національній безпеці, яку представляє Китай, є "повністю неадекватним" із занадто великим акцентом на короткострокових економічних вигодах, а не на довгострокових ризиках.
- Наприкінці січня повідомлялося, що протягом кількох місяців уряд США веде операцію проти широкомасштабної китайської хакерської атаки, яка зламала тисячі пристроїв, що мали доступ до критичної інформації.
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