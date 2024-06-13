У Вірменії сталися сутички під час протестів проти уряду Пашиняна: щонайменше 55 постраждалих і 90 затриманих

Про це інформує Ехо Кавказу.

Вказано, що протестувальники вимагають відставки чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та його уряду. Більшість з них є прихильниками вірменського опозиційного руху "Тавуш в ім'я батьківщини".

Демонстранти вийшли у центр Єревана через територіальні поступки Вірменії Азербайджану, якому було обіцяно передати кілька прикордонних сіл, що розташовані в нейтральній зоні між позиціями армій двох країн. Протестувальники невдоволені позицією Пашиняна і його уряду, оскільки під тиском Азербайджану вони пішли на територіальні поступки в односторонньому порядку.

Увечері 12 червня під час засідання уряду, мітингувальники почали розбирати огорожі навколо будівлі парламенту, намагаючись прорватися до входу. У відповідь поліція почала розгін мітингів з застосуванням світло-шумових гранат.

Станом на кінець дня, поліція затримала щонайменше 90 протестувальників. У Слідчому комітеті Вірменії заявили про порушення проти затриманих кримінальних справ за статтею про масові заворушення. Водночас МОЗ країни повідомляє про щонайменше 55 постраждалих.