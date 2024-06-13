Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ У Вірменії сталися сутички під час протестів проти уряду Пашиняна: щонайменше 55 постраждалих і 90 затриманих

У Вірменії сталися сутички під час протестів проти уряду Пашиняна: щонайменше 55 постраждалих і 90 затриманих

13 червня, 2024 четвер
00:49
Світ Ілюстративне фото

У столиці Вірменії відбулись протести проти уряду на чолі із прем'єр-міністром Ніколом Пашиняном: внаслідок сутичок постраждали щонайменше 55 людей, поліція затримала не менше 90 протестувальників

Зміст

Про це інформує Ехо Кавказу. 

Вказано, що протестувальники вимагають відставки чинного прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна та його уряду. Більшість з них є прихильниками вірменського опозиційного руху "Тавуш в ім'я батьківщини". 

Демонстранти вийшли у центр Єревана через територіальні поступки Вірменії Азербайджану, якому було обіцяно передати кілька прикордонних сіл, що розташовані в нейтральній зоні між позиціями армій двох країн. Протестувальники невдоволені позицією Пашиняна і його уряду, оскільки під тиском Азербайджану вони пішли на територіальні поступки в односторонньому порядку. 

Увечері 12 червня під час засідання уряду, мітингувальники почали розбирати огорожі навколо будівлі парламенту, намагаючись прорватися до входу. У відповідь поліція почала розгін мітингів з застосуванням світло-шумових гранат. 

Станом на кінець дня, поліція затримала щонайменше 90 протестувальників. У Слідчому комітеті Вірменії заявили про порушення проти затриманих кримінальних справ за статтею про масові заворушення. Водночас МОЗ країни повідомляє про щонайменше 55 постраждалих.

  • Раніше лідер вірменського опозиційного руху "Тавуш в ім'я батьківщини" архієпископ Баграт Галстанян закликав протестувальників вийти на масову акцію непокори, яка триватиме 4 дні, починаючи з 10 червня. 
Теги:
Вірменія
Читайте також:
окупанти в Криму
11 червня, 2024 вiвторок
Найближчими днями може відбутися різка активізація РФ на двох напрямках, - військовий експерт Снєгирьов
11 червня, 2024 вiвторок
"Як на це відреагують військові?": Терехов не розглядає варіанту евакуації Харкова
Крим ППО ракетний удар окуповані території ЗСУ
10 червня, 2024 понедiлок
"Росіяни грають з нами в гру": полковник ЗСУ Селезньов про ураження ЗРК С-400 та С-300 в окупованому Криму
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.37
    Купівля 40.37
    Продаж 40.91
  • EUR
    Купівля 43.47
    Продаж 44.28
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
13 червня
00:26
Оновлено
українські військові, Куп'янськ
Протягом доби на фронті відбулося 108 боєзіткнень, найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, - Генштаб
2024, середа
12 червня
23:56
Кирило Буданов
"Жодного армагедону не буде": Буданов заявив про важкий період на фронті
23:54
Ліонель Мессі, Золотий м'яч-2023
Мессі розповів, у якому клубі завершить кар'єру
23:23
Харківщина
Росіяни будують фортифікації за 2,7 км від Вовчанська, - DeepState
23:03
У Хмельницькому суд звільнив ще 50 в'язнів для служби у ЗСУ
Керівників підрозділів ЗСУ та командирів зобов'язали узгоджувати тези до коментарів, блогів та інтерв'ю зі СтратКомом, - Детектор медіа
22:36
Олімпіада, Олександр Абраменко
Стало відомо, де пройдуть Олімпійські ігри у 2030 і 2034 роках
22:24
Оновлено
Ракетний удар по Кривому Рогу 12 червня 2024 р.
Ракетний удар по Кривому Рогу: відомо про 9 загиблих, серед поранених є діти
22:03
ЗРК SAMP/T
Столтенберг підтвердив, що Італія передасть Україні додаткову систему ППО SAMP/T
21:55
G7
Країни G7 домовилися про виділення Україні $50 млрд з прибутків від заморожених активів РФ
21:43
Богдан Бутко
"Чорноморець" домовився про перехід ексфутболістів "Шахтаря" і "Динамо"
21:23
Ексклюзив
Володимир Огризко
Як тільки РФ впаде, то Китай полюбить Україну, - дипломат Огризко
20:58
діти війна
РФ виставила на сайтах із усиновлення інформацію про викрадених українських дітей, - FT
20:48
Володимир Сальдо
"День Росії - найдовгоочікуваніше свято для Херсонщини": росфейки за 12 червня
20:30
Володимир Зеленський і Мухаммад бін Салман аль Сауд
Зеленський зустрівся зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії. Деталі
20:23
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Окупанти просуваються на Покровському напрямку: намагаються досягти трьох цілей. Колонка Сергія Згурця
20:16
військовий корабель РФ в порту Гавани
Група кораблів ВМС Росії увійшла в порт Куби
19:54
У Криму поменшало росіян: партизани надали звіт щодо військових об'єктів у районі Комишової бухти
19:49
міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Міністр закордонних справ Туреччини Фідан підтвердив участь у Саміті миру
19:40
Ексклюзив
Валерій Пекар
Громадський діяч Пекар озвучив три ймовірні сценарії розвитку війни Росії в Україні
19:33
Україна - США, конгрес
Україна та США підпишуть двосторонню безпекову угоду на саміті G7 цього тижня, - Салліван
19:12
Оновлено
санкції США
США запровадили нові санкції проти РФ через перехід Москви до воєнної економіки
19:10
Розтягнули триколор завдовжки 25 м: окупанти в Бердянську зігнали населення і пропагандистів на відзначення "дня Росії"
19:00
Артем Довбик, "Жирона"
Іспанський топ-клуб погодився заплатити 40 млн євро за Довбика
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 840-го дня війни: у ГУР підтвердили ураження двох "новітніх" російських Су-57, а перші F-16 можуть з'явитися вже влітку
18:51
кібератака
"Подарунок на свято": ГУР здійснило кібератаку на російські аеропорти й ресурси держвлади, - ЗМІ
18:45
OPINION
Микола Княжицький
Про проблеми з ТЦК в контексті мобілізації
18:40
Паулу Фонсека
Екстренер "Шахтаря" підписав контракт з "Міланом"
18:30
Коли діятимуть графіки вимкнень електрики 13 червня: оновлені дані від Укренерго
18:25
Нагірний Карабах
Росія завершила виведення "миротворців" з території Азербайджану
18:15
Netflix покаже документальний фільм про борщ з Клопотенком
Шеф-кухар Клопотенко пояснив, чому не пішов до тероборони на початку повномасштабного вторгнення
18:00
FPV-дрон
Сили оборони спільно з кіберфахівцями СБУ уразили РЛС росіян вартістю $25 млн
18:00
Огляд
Ігор Вовчанчин та Казухіро Накамура (праворуч)
Бився з Кличком, став легендою MMA та зустрів війну в Харкові. Хто такий Ігор Вовчанчин, якого Олександр Усик зіграє у фільмі з Двейном Джонсоном
17:44
"Дружба"
Найкращий футбольний клуб другої ліги через мобілізацію знімає команду з чемпіонату України
17:42
Продюсер серіалу "Хлопаки" Ерік Кріпке оголосив, який сезон стане останнім
17:20
"Дитячі табори", Луганщина
На ТОТ росіяни влаштували десятки "літніх таборів", які небезпечні для дітей
17:17
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:13
Нікол Пашинян
Прем'єр Вірменії Пашинян натякнув на вихід держави з ОДКБ
17:09
Ексклюзив
крилата ракета Х-101
Ворог ударив по Києву модифікованими ракетами Х-101. Експерт Киричевський розповів, чому вони небезпечні навіть після збиття
17:00
Допомагали зламувати телефони воїнів ЗСУ та ширити прокремлівські фейки: СБУ викрила ботоферми
17:00
Вознесіння Господнє
Вознесіння Господнє 2024: коли святкують, значення та заборони
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV