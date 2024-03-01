У віці 84 роки помер колишній прем'єр Канади Браян Малруні
Колишній прем'єр-міністр Канади Браян Малруні, який уклав угоду про вільну торгівлю зі США, помер на 85 році життя
Про це повідомляє Reuters.
Про смерть Малруні повідомила його дочка Керолайн Малруні, заявивши, що він помер мирно, в оточенні сім'ї.
Чинний прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також висловив свої співчуття на своїй сторінці у соцмережі Х.
"Він ніколи не припиняв працювати для канадців і завжди прагнув зробити цю країну ще кращим місцем, яке можна назвати домом. Я ніколи не забуду ті ідеї, якими він ділився зі мною протягом багатьох років - він був щедрим, невтомним і неймовірно пристрасним", - написав він.
Довідково: За час свого правління Малруні намагався наслідувати в Канаді консервативні тенденції епохи Рональда Рейгана і Маргарет Тетчер, реформувавши податкову систему і розпродавши державні активи.
Протягом його дев'ятирічного перебування на посаді прем'єр-міністра були проведені переговори щодо Угоди про вільну торгівлю між Канадою та США у 1988 році, що сприяло зростанню канадського експорту, а також запровадженню податку на товари та послуги у 1991 році.
Малруні пішов у відставку в 1993 році на тлі рекордно низького рівня популярності.
Після відходу з політики Малруні повернувся до юриспруденції та став партнером монреальської фірми Norton Rose Fulbright.
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