У віці 86 років помер американський актор Рон Елі, відомий за роллю Тарзана в однойменному серіалі

Про це повідомила його донька Крістен Казале Елі в Instagram.

"Світ втратив одного з найвидатніших людей, яких він коли-небудь знав, а я втратила свого батька", - написала дочка актора.

Перш ніж отримати роль Тарзана в 1966 році, Рон Елі зіграв другорядні ролі у таких фільмах, як "Південь Тихого океану", "Злочинець, який пішов на Захід" та "Чудовий містер Пенніпейкер". Під час зйомок "Тарзана" Елі самостійно виконав практично всі трюки, внаслідок чого отримав травми, зокрема, два переломи плеча та декілька укусів левів.

Елі пішов на пенсію у 2001 році, але повернувся до акторської діяльності у 2014 році, з'явившись у телевізійному фільмі "Очікуючи Аміша".

Він також є автором двох містичних романів "Нічні тіні" (1994) та "Східний пляж" (1995).