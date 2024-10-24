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Головна Світ У віці 86 років помер американський актор Рон Елі, відомий за роллю Тарзана в однойменному серіалі

У віці 86 років помер американський актор Рон Елі, відомий за роллю Тарзана в однойменному серіалі

Юлія Лаврук
24 жовтня, 2024 четвер
15:29
Світ Рон Елі

Американський актор та письменник Рон Елі, найбільш відомий за роллю Тарзана в однойменному серіалі 1960-х років, помер у віці 86 років

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Про це повідомила його донька Крістен Казале Елі в Instagram.

"Світ втратив одного з найвидатніших людей, яких він коли-небудь знав, а я втратила свого батька", - написала дочка актора.

Перш ніж отримати роль Тарзана в 1966 році, Рон Елі зіграв другорядні ролі у таких фільмах, як "Південь Тихого океану", "Злочинець, який пішов на Захід" та "Чудовий містер Пенніпейкер". Під час зйомок "Тарзана" Елі самостійно виконав практично всі трюки, внаслідок чого отримав травми, зокрема, два переломи плеча та декілька укусів левів.

Елі пішов на пенсію у 2001 році, але повернувся до акторської діяльності у 2014 році, з'явившись у телевізійному фільмі "Очікуючи Аміша".

Він також є автором двох містичних романів "Нічні тіні" (1994) та "Східний пляж" (1995).

  • У Великій Британії помер колишній вокаліст гурту Iron Maiden Пол Ендрюс, відомий за псевдонімом Пол ДіʼАнно. Йому було 66 років.

 

 

Теги:
Новини
Культура
США
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