Світ у захваті, ворог – у паніці: Зеленський про 200 днів повномасштабної війни

Про це Зеленський сказав у власному зверненні.

"Світ у захваті, ворог – у паніці, Україна пишається вами, вірить у вас, молиться за вас, чекає на вас. Ми певні: ви вийдете на наш кордон, на всі його ділянки. Побачите наші рубежі та ворожі спини. Побачите, як сяють очі наших людей та п’яти окупанта. Вони назвуть це жестами доброї волі. Ми назвемо це перемогою", – заявив президент.

Він подякував українським військовим за спротив російській армії під час 200 днів повномасштабної війни.

"200 днів українського спротиву. Майже 5 тисяч годин. Майже 300 тисяч хвилин. Майже 20 мільйонів секунд. І рівно стільки ж причин, щоб усім, завдяки кому це можливо, сказати сьогодні "дякую". Мільйони разів. Без жодних "майже", - підкреслив президент.

Крім того, Володимир Зеленський у власному відеозверненні подякував тим, "хто зламав плани ворога, бо не зламався сам.

Сьогодні ваші дії на півночі, півдні та сході України бачать і відзначають усі. Світ у захваті. Ворог – у паніці. Україна пишається вами, вірить у вас, молиться за вас, чекає на вас.

"Ми віримо у вас, у тих, хто всі ці 200 днів у -15 чи +35, о другій ночі чи о шостій ранку, звичайного понеділка чи в День Незалежності, попри втому, напругу, небезпеку, робить свою справу, ризикує своїм життям, захищає свою країну. Наші воїни, наші бійці, наші захисники. Для нас точно – перша армія світу.", - додав він.

У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 11.09 орієнтовно становлять – 52 650 осіб, 2154 танки та 242 літаки. "Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - додають у повідомленні.

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