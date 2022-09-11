English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Світ у захваті, ворог – у паніці: Зеленський про 200 днів повномасштабної війни

Світ у захваті, ворог – у паніці: Зеленський про 200 днів повномасштабної війни

11 вересня, 2022 неділя
22:44
війна з Росією

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьогодні дії наших воїнів на півночі, півдні та сході України бачать і відзначають усі

Про це Зеленський сказав у власному зверненні.

"Світ у захваті, ворог – у паніці, Україна пишається вами, вірить у вас, молиться за вас, чекає на вас. Ми певні: ви вийдете на наш кордон, на всі його ділянки. Побачите наші рубежі та ворожі спини. Побачите, як сяють очі наших людей та п’яти окупанта. Вони назвуть це жестами доброї волі. Ми назвемо це перемогою", – заявив президент.

Він подякував українським військовим за спротив російській армії під час 200 днів повномасштабної війни.

"200 днів українського спротиву. Майже 5 тисяч годин. Майже 300 тисяч хвилин. Майже 20 мільйонів секунд. І рівно стільки ж причин, щоб усім, завдяки кому це можливо, сказати сьогодні "дякую". Мільйони разів. Без жодних "майже", - підкреслив президент.

Крім того, Володимир Зеленський у власному відеозверненні подякував тим, "хто зламав плани ворога, бо не зламався сам.

Сьогодні ваші дії на півночі, півдні та сході України бачать і відзначають усі. Світ у захваті. Ворог – у паніці. Україна пишається вами, вірить у вас, молиться за вас, чекає на вас.

"Ми віримо у вас, у тих, хто всі ці 200 днів у -15 чи +35, о другій ночі чи о шостій ранку, звичайного понеділка чи в День Незалежності, попри втому, напругу, небезпеку, робить свою справу, ризикує своїм життям, захищає свою країну. Наші воїни, наші бійці, наші захисники. Для нас точно – перша армія світу.", - додав він.

  • У Генштабі повідомили, що загальні бойові втрати окупантів з 24.02 по 11.09 орієнтовно становлять – 52 650 осіб, 2154 танки та 242 літаки. "Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються", - додають у повідомленні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
російська армія
окупанти
Володимир Зеленський
Читайте також:
Мікулаш Бек
10 вересня, 2022 субота
На краю прірви. У Чехії, яка головує в ЄС, обережно натякнули на можливий вихід Угорщини з Союзу
Андрій Піонтковський
10 вересня, 2022 субота
Ультрафашистська партія РФ вимагає повісити Путіна, як зрадника, - Піонтковський
Матеуш Моравецкий
11 вересня, 2022 неділя
Моравецький побажав Україні не повторювати помилок Польщі 1990-х років
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.76
    Купівля 39.76
    Продаж 40.71
  • EUR
    Купівля 39.57
    Продаж 40.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
11 вересня
23:36
Вояки Дієвої армії УНР. Сучасна реконструкція
11 вересня в історії: війська антиросійської коаліції увійшли до Севастополя, армія УНР відбила у більшовиків Умань
23:14
Оновлено
збита ракета
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України збито 9 із 12 ракет окупантів
23:13
Денис Прохоров
На ракети з Білорусі треба відповідати ракетами з України, - командир білоруського полку ЗСУ
22:48
Ексклюзив
окупанти
Окупанти заборонили провозити через Василівку гумвантажі на Херсонщину, - радник мера Херсона
22:30
Оновлено
світло
Після ракетних обстрілів в областях на Півночі, Сході й у центрі України є проблеми зі світлом
22:15
Аналітика
Сергій Згурець
ЗСУ перемогли росіян на Харківщині швидкістю і маневром. Колонка Сергія Згурця
22:03
фейк
"Спостерігачі" на псевдореферендумах і "перекидання" військ РФ на Харківщині: Центр при РНБО назвав маніпуляції РФ на окупованих територіях
21:40
міський голова Енергодару Дмитро Орлов
В Енергодарі окупанти радять колаборантам тікати з міста
21:20
окупанти танк
ЗСУ показали, як росіяни тікають зі Старобільська в бік Луганська
21:16
окупанти
Командування західного угруповання ЗС РФ відсторонено через серію поразок у результаті наступу України, - ГУР МО
20:58
світло
У Павлограді працювала ППО, деякі вулиці без світла
20:40
санкції проти Росії
"Для Росії це буде остаточним перетворенням у Північну Корею": санкційна група Єрмака-Макфола про визнання РФ державою-спонсором тероризму
20:34
Габріелюс Ландсбергіс
Путін не в змозі вести переговори, війна має закінчитися його капітуляцією, - МЗС Литви
20:21
Ексклюзив
пропаганда_російське ТБ
Російське ТБ перетворилось на воєнізовану тотальну пропаганду, - політичний діяч Рашкін
20:12
Українська ППО
Над Кременчуцьким районом ЗСУ збили російські ракети
20:07
68 родин вшанували пам'ять рідних їм захисників Мощуна, які полягли в битві за Київ
68 родин вшанували пам'ять рідних їм захисників Мощуна, які полягли в битві за Київ
20:00
Інтерв’ю
Андрій Піонтковський
Ціль США у цій війні – повна перемога України та послаблення Росії, щоб вона ніколи не змогла повторити подібну агресію, - Піонтковський
19:49
Документи окупантів
"Кожен рашист буде знайдений": під час втечі з Нової Гусарівки росіяни полишали списки окупантів і особисті документи, - Стратком ЗСУ
19:28
Ілюстративне зображення авіації
Протягом 11 вересня ворог завдав 16 ракетних та 3 авіаудари по об’єктах на території України, - Генштаб
19:18
перехоплення розмов окупантів
"Если вы сейчас к нам не прийдете - нам п*зда": на Харківщині окупант розповідає про вдалий наступ ЗСУ і реальне відношення командування до солдатів РФ
19:10
Ексклюзив
Чалий
Якби не було наступу ЗСУ, то за місяць ми б уже мали тиск на Україну стосовно капітуляції, - дипломат Чалий
19:09
Запоріжжя
На Запоріжжі росіяни за добу зруйнували 30 цивільних об'єктів
19:07
Андрій Дудін
Затримали екскерівника СБУ на Харківщині, - ЗМІ
18:57
російські окупанти
Окупанти тікають зі Сватового на Луганщині і частково з Херсонщини, - Генштаб ЗСУ
18:56
Оновлено
Шахтар - Чорноморець
УПЛ: "Динамо" перемогло "Львів", результати інших матчів 4-го туру
18:43
Bayraktar Байрактар
"Ми просуваємося вперед": компанія Baykar не скасовує планів на виробництво "байрактарів" в Україні
18:37
Інтерв’ю
На фото ракета, яку збила українська ППО
Україні потрібно набагато більше далекобійних засобів, щоби донести цю війну до росіян, - експерт Гендельман
18:30
українсска армія
ЗСУ відбили у ворога Гоптівку, що на кордоні з Росією, - журналіст Цаплієнко
18:26
ЗСУ
ЗСУ звільнили Великий Бурлук за 20 км від кордону з Росією, - Геращенко
18:17
Ексклюзив
Ігор Романенко
Російські війська на Харківщині мають проблеми з форсуванням річок, - ексзаступник начальника генштабу ЗСУ Романенко
18:12
Володимир Путін
Путін вимагатиме від кожного свого олігарха створити ПВК для війни проти України, - Грозев
17:58
втрати окупантів
ЗСУ показали, як знищили близько 30 росіян, їхню техніку та склад із боєприпасами на Харківщині
17:44
Перед кожним контрнаступом ЗСУ обстрілюють ворога агітаційними снарядами
Перед кожним контрнаступом ЗСУ обстрілюють ворога агітаційними снарядами
17:29
ЗСУ захопили російські дрони з документацією
У Куп'янську ЗСУ дісталися російські "орлани" разом із документацією
17:12
Ексклюзив
ЗСУ
Війська РФ мають перспективу каскадного обвалу оборони по всій лінії фронту, - військовий експерт Киричевський
16:54
Чорногорія
"Чорногорія у всьому має бути на боці ЄС": МЗС країни запропонувало скасувати безвіз для громадян РФ
16:51
Павло Маташук
В Україні ліквідували підполковника армії РФ, - офіцер ЗСУ Штефан
16:17
Оновлено
Російські окупанти обстріляли центр Слов'янська
Окупанти одночасно обстріляли Краматорськ, Слов'янськ та Миколаївку: пошкоджено багатоповерхівку, промоб'єкти, знищено ЦНАП
16:05
Рамзан Кадиров
Кадиров відправить проти України понад 3 тис. нових найманців
15:48
Лавров
Лавров розповів, якою є позиція Путіна щодо мирних переговорів з Україною
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV