Удар по консульству Ірану в Сирії: США заявили про свою непричетність до атаки

Про це сказав речник ради національної безпеки Джон Кірбі на брифінгу у Білому домі, повідомляє "Радіо Свобода".

"Ми не причетні до удару в Дамаску. Ми ніяким чином не були залучені до цього", – наголосив він.

Кірбі відкинув заяви міністра закордонних справ Ірану, який сказав, що США як головний соратник Ізраїлю несуть відповідальність за атаку, в результаті якої загинули члени іранського Корпусу вартових ісламської революції, зокрема двоє генералів.

Зазначається, що посол Ірану в Сирії Хосейн Акбарі пообіцяв дати "жорстку відповідь" на те, що сталося.