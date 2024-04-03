Удар по консульству Ірану в Сирії: США заявили про свою непричетність до атаки
Після авіаудару по будівлі консульства Ірану в сирійській столиці Дамаску 2 квітня, в якому Тегеран звинуватив Ізраїль, Білий дім заявив, що США до цього не причетні
Про це сказав речник ради національної безпеки Джон Кірбі на брифінгу у Білому домі, повідомляє "Радіо Свобода".
"Ми не причетні до удару в Дамаску. Ми ніяким чином не були залучені до цього", – наголосив він.
Кірбі відкинув заяви міністра закордонних справ Ірану, який сказав, що США як головний соратник Ізраїлю несуть відповідальність за атаку, в результаті якої загинули члени іранського Корпусу вартових ісламської революції, зокрема двоє генералів.
Зазначається, що посол Ірану в Сирії Хосейн Акбарі пообіцяв дати "жорстку відповідь" на те, що сталося.
- Представництво Ірану у столиці Сирії було майже повністю зруйноване внаслідок ізраїльського авіаційного удару 2 квітня - загинули шестеро людей.
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