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Угорщина бачить "шанс на мир" в Україні у разі перемоги Трампа, - МЗС країни

11 липня, 2024 четвер
14:06
Світ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що повернення колишнього президента США Дональда Трампа дасть "шанс для миру" в Україні

Зміст

Про це він сказав в інтерв’ю Reuters.

За його словами, метою Угорщини є припинення війни шляхом мирних переговорів за участю Росії та України.

"Я думаю, що має відбутися дуже сильний зовнішній вплив, щоб змусити їх принаймні сісти за стіл переговорів...Хто має шанси на це в найближчому майбутньому? Тільки президент Трамп, якщо його оберуть", - заявив Сіярто.

Він також додав, що нещодавні зустрічі Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським продемонстрували "величезну відстань, що розділяє обидві сторони, а інші західні лідери не бажають або не можуть їх зблизити".

Крім того, на думку міністра, з перемогою Трампа на майбутніх президентських виборах у США з’явиться шанс і для хороших угорсько-американських відносин.

Сіярто також заявив, що Угорщина не розглядає Росію як загрозу для членів НАТО або Європейського Союзу, заявивши, що російські лідери є "раціональними і не ризикнуть піти на прямий конфлікт із Заходом".

Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіна

На початку червня у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.

"Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", - наголосила вона.

Також очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що візит Орбана до РФ відбувається "виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією".

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон.

Також прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан і колишній президент США Дональд Трамп планують зустрітися 11 липня у Флориді.

Теги:
Україна
Росія
Угорщина
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Світ про Україну
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